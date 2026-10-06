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ГУР виявило схему обходу санкцій російськими агромагнатами в ЄС

Київ • УНН

 • 2540 перегляди

За даними розвідки, брати долґови можуть використовувати литовську UAB Dognus для обходу санкцій. Їхній агрохолдинг заробляє в ЄС і фінансує війну рф.

ГУР виявило схему обходу санкцій російськими агромагнатами в ЄС

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) виявило чергову схему ухилення від санкцій, яку використовують російські агромагнати з калінінградської області. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ГУР.

Деталі

Зазначається, що алєксандр і дмітрій долґови свої прибутки використовують для фінансування геноцидної агресії росії проти України.

Брати долґови - засновники та власники холдингу "ДолґовҐрупп", найбільшого аграрного підприємства у калінінградському ексклаві. Компанія обробляє понад 50% земель регіону, займається рослинництвом, тваринництвом, переробкою та реалізацією агропродукції. Щорічно бізнес долґових виробляє понад 300 тис. тонн зерна. Холдинг має елеваторні потужності на 240 тис. тонн та власний залізничний парк для перевезення зернових культур і рослинних олій

- йдеться у повідомленні.

Україна підготувала список понад 20 російських олігархів для санкцій ЄС - Сибіга02.10.26, 01:52 • 30075 переглядiв

Вказуєтьтся, що, крім пшениці, брати експортують кукурудзу, ріпак, ячмінь, жито, ріпакову олію.

При цьому "ДолґовҐрупп" не перебуває під санкціями, заробляє на європейському ринку та допомагає спонсорувати геноцидну війну росії проти України - і через податки до бюджету держави-агресора росії, і шляхом систематичної фінансової та матеріальної підтримки підрозділів російських окупаційних військ

- розповіли в ГУР.

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Довідково

У 2012 році брати долґови виступили співзасновниками литовської компанії UAB Dognus. Попри формальну зміну власників у 2016-2018 роках, існує висока ймовірність, що долґови насправді зберегли контроль над цією структурою. Dognus здійснювала об’ємні торгові операції з підприємствами, пов'язаними з "ДолґовҐрупп", зокрема закуповувала російське зерно.

Після початку повномасштабної війни росії проти України фірма UAB Dognus різко наростила об’єми. Так, у 2022 році активи компанії зросли з €7,48 млн до €42,96 млн, грошові кошти - з €86,7 тис. до €23,21 млн, а виручка сягнула €55,1 млн.

Також суттєво зросла транскордонна активність Dognus: із 708 імпортно-експортних операцій, здійснених у 2018-2023 роках, 674 припали на період із 1 січня 2022 року до 17 січня 2023 року.

За оцінками воєнної розвідки України, брати долґови можуть використовувати UAB Dognus як тіньову європейську фірму заради обходу санкційних обмежень та накопичення фінансових ресурсів у юрисдикції ЄС.

Нагадаємо

Банки Європи дедалі частіше блокують рахунки та перевіряють клієнтів із російськими паспортами. рф внесли до переліку країн із високим ризиком відмивання коштів.

США запровадили санкції проти російської платіжної системи A702.10.26, 00:19 • 14042 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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