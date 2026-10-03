Європейські банки позбуваються російських клієнтів: рахунки дедалі частіше блокують
Київ • УНН
Банки Європи дедалі частіше блокують рахунки та перевіряють клієнтів із російськими паспортами. рф внесли до переліку країн із високим ризиком відмивання коштів.
Перше півріччя 2026 року стало найгіршим для закордонних банківських рахунків громадян росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Блокування рахунків та посилені перевірки клієнтів із російськими паспортами дедалі частіше стають системною практикою у фінансових установах Європи та інших регіонів
Деталі
Посилення контролю відбулося на тлі нових санкційних та регуляторних обмежень. Наприкінці січня Європейська комісія внесла росію до переліку країн із високим ризиком у сфері відмивання коштів. Паралельно були погоджені нові пакети санкцій. Після цього низка великих фінансових установ та платіжних сервісів, серед яких Wise, Revolut, N26, Commerzbank і BNP Paribas, переглянули підходи до обслуговування клієнтів, які мають російське громадянство або народилися в рф.
Додатковий контроль запроваджують і в Монако. Князівство, яке прагне вийти із "сірого списку" FATF – міжнародної Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, – розпочало перевірки великих банків та фінансових компаній. Особливу увагу регулятори приділяють клієнтам із необґрунтованим походженням коштів, можливими кримінальними зв'язками та сумнівними фінансовими операціями. За експертними оцінками, близько третини проблемних клієнтів, виявлених під час таких перевірок, можуть бути громадянами росії.
Рішення FATF щодо подальшого статусу банківської системи Монако очікується наприкінці жовтня 2026 року.
Контекст
Протягом 2026 року в Європейському Союзі також відбувається масштабне реформування системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму – AML/CFT. У грудні Європейське управління з протидії відмиванню коштів (AMLA) має розпочати масштабний збір даних для оцінки ризиків фінансових установ. На основі отриманої інформації визначатимуть банки та інші установи, які надалі можуть потрапити під безпосередній нагляд європейського регулятора.
На цьому тлі фінансові установи намагаються мінімізувати ризики, пов'язані з непрозорим походженням капіталу та клієнтами з юрисдикцій підвищеного ризику. Це, зокрема, призводить до додаткових перевірок, обмежень або припинення співпраці з частиною російських клієнтів.
У результаті для заможних росіян зберігання активів у традиційних закордонних фінансових центрах стає дедалі складнішим і дорожчим. Посилення міжнародного банківського контролю змушує їх регулярно підтверджувати походження коштів, структуру активів та законність проведених операцій.
Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, що держбанк рф ВТБ почав обмежувати доступ вкладників до грошей.