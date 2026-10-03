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Европейские банки избавляются от российских клиентов: счета всё чаще блокируют

Киев • УНН

 • 1940 просмотра

Европейские банки всё чаще блокируют счета и проверяют клиентов с российскими паспортами. рф внесли в перечень стран с высоким риском отмывания средств.

Европейские банки избавляются от российских клиентов: счета всё чаще блокируют

Первое полугодие 2026 года стало худшим для зарубежных банковских счетов граждан россии с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Блокировка счетов и усиленные проверки клиентов с российскими паспортами всё чаще становятся системной практикой в финансовых учреждениях Европы и других регионов

Подробности

Усиление контроля произошло на фоне новых санкционных и регуляторных ограничений. В конце января Европейская комиссия включила россию в перечень стран с высоким риском в сфере отмывания денег. Параллельно были согласованы новые пакеты санкций. После этого ряд крупных финансовых учреждений и платёжных сервисов, среди которых Wise, Revolut, N26, Commerzbank и BNP Paribas, пересмотрели подходы к обслуживанию клиентов, имеющих российское гражданство или родившихся в рф.

Дополнительный контроль вводят и в Монако. Княжество, которое стремится выйти из "серого списка" FATF — международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, — начало проверки крупных банков и финансовых компаний. Особое внимание регуляторы уделяют клиентам с необоснованным происхождением средств, возможными криминальными связями и сомнительными финансовыми операциями. По экспертным оценкам, около трети проблемных клиентов, выявленных во время таких проверок, могут быть гражданами россии.

Решение FATF относительно дальнейшего статуса банковской системы Монако ожидается в конце октября 2026 года.

Контекст

В течение 2026 года в Европейском союзе также проходит масштабное реформирование системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма — AML/CFT. В декабре Европейское управление по противодействию отмыванию денег (AMLA) должно начать масштабный сбор данных для оценки рисков финансовых учреждений. На основе полученной информации будут определять банки и другие учреждения, которые в дальнейшем могут попасть под непосредственный надзор европейского регулятора.

На этом фоне финансовые учреждения пытаются минимизировать риски, связанные с непрозрачным происхождением капитала и клиентами из юрисдикций повышенного риска. Это, в частности, приводит к дополнительным проверкам, ограничениям или прекращению сотрудничества с частью российских клиентов.

В результате для состоятельных россиян хранение активов в традиционных зарубежных финансовых центрах становится всё более сложным и дорогим. Усиление международного банковского контроля вынуждает их регулярно подтверждать происхождение средств, структуру активов и законность проведённых операций.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что госбанк РФ ВТБ начал ограничивать доступ вкладчиков к деньгам.

Александра Василенко

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