Анджелина Джоли
Актриса, режиссер, гуманитарный деятель
Анджелина Джоли (урожденная Анджелина Джоли Войт) — американская актриса и кинорежиссер, получившая мировое признание как за свою творческую деятельность, так и за активную гуманитарную работу. Ее миссия сосредоточена на защите прав беженцев, перемещенных лиц и уязвимых групп населения по всему миру, движимая глубокой приверженностью глобальным гуманитарным делам.
Джоли служила Послом доброй воли УВКБ ООН с 2001 года, а затем Специальным посланником, совершив многочисленные полевые миссии по всему миру. Она также основала такие фонды, как Фонд Мэддокса Джоли-Питта, и стала соучредителем Фонда Джоли-Питта, поддерживая ликвидацию бедности, сохранение природы и гуманитарную помощь.
2001
Назначена Послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев
2003
Основала Фонд Мэддокса Джоли-Питта в Камбодже для поддержки местных районов, борющихся с бедностью
2004
Получила почетное гражданство Камбоджи за свою деятельность по сохранению природы
2005
Отмечена Гуманитарной премией ООН за глобальные гуманитарные действия
2006
Соучредила Фонд Джоли-Питта, поддерживающий ликвидацию последствий катастроф и защиту дикой природы
2008
Стала сопредседателем организации Kids in Need of Defense (KIND), оказывающей юридическую помощь несовершеннолетним мигрантам
2012
Назначена Специальным посланником Верховного комиссара ООН по делам беженцев
2013
Получила Гуманитарную награду имени Джина Гершолта от Академии кинематографических искусств и наук
2021
Стала "крестной матерью" инициативы "Женщины для пчел", обучающей женщин пчеловодству по всему миру
2022
Посетила Украину с гуманитарной миссией для встречи с переселенцами и детьми