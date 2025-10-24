Анджелина Джоли

Актриса, режиссер, гуманитарный деятель

Анджелина Джоли (урожденная Анджелина Джоли Войт) — американская актриса и кинорежиссер, получившая мировое признание как за свою творческую деятельность, так и за активную гуманитарную работу. Ее миссия сосредоточена на защите прав беженцев, перемещенных лиц и уязвимых групп населения по всему миру, движимая глубокой приверженностью глобальным гуманитарным делам. Джоли служила Послом доброй воли УВКБ ООН с 2001 года, а затем Специальным посланником, совершив многочисленные полевые миссии по всему миру. Она также основала такие фонды, как Фонд Мэддокса Джоли-Питта, и стала соучредителем Фонда Джоли-Питта, поддерживая ликвидацию бедности, сохранение природы и гуманитарную помощь.