Анджелина Джоли

24 октября, 17:15 • 16619 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29243 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23518 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28102 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24626 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 40998 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25698 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28178 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76134 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5492 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19261 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto20:05 • 9634 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11052 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10560 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19303 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 40998 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36435 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36827 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76134 просмотра
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14426 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17684 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29960 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53149 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36395 просмотра
Анджелина Джоли

Актриса, режиссер, гуманитарный деятель
Анджелина Джоли (урожденная Анджелина Джоли Войт) — американская актриса и кинорежиссер, получившая мировое признание как за свою творческую деятельность, так и за активную гуманитарную работу. Ее миссия сосредоточена на защите прав беженцев, перемещенных лиц и уязвимых групп населения по всему миру, движимая глубокой приверженностью глобальным гуманитарным делам. Джоли служила Послом доброй воли УВКБ ООН с 2001 года, а затем Специальным посланником, совершив многочисленные полевые миссии по всему миру. Она также основала такие фонды, как Фонд Мэддокса Джоли-Питта, и стала соучредителем Фонда Джоли-Питта, поддерживая ликвидацию бедности, сохранение природы и гуманитарную помощь.
2001
Назначена Послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев
2003
Основала Фонд Мэддокса Джоли-Питта в Камбодже для поддержки местных районов, борющихся с бедностью
2004
Получила почетное гражданство Камбоджи за свою деятельность по сохранению природы
2005
Отмечена Гуманитарной премией ООН за глобальные гуманитарные действия
2006
Соучредила Фонд Джоли-Питта, поддерживающий ликвидацию последствий катастроф и защиту дикой природы
2008
Стала сопредседателем организации Kids in Need of Defense (KIND), оказывающей юридическую помощь несовершеннолетним мигрантам
2012
Назначена Специальным посланником Верховного комиссара ООН по делам беженцев
2013
Получила Гуманитарную награду имени Джина Гершолта от Академии кинематографических искусств и наук
2021
Стала "крестной матерью" инициативы "Женщины для пчел", обучающей женщин пчеловодству по всему миру
2022
Посетила Украину с гуманитарной миссией для встречи с переселенцами и детьми
Новости по теме
США собираются предлагать подросткам-мигрантам $2500 за добровольное возвращение домой - Bloomberg

Правительство США вводит программу, позволяющую несовершеннолетним мигрантам получить $2500 за добровольное возвращение в свою страну после одобрения иммиграционным судьей. Правозащитники предупреждают о возможном давлении на несовершеннолетних отказаться от законных гарантий.

Новости Мира • 4 октября, 11:18 • 5067 просмотра