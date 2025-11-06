Визит Анджелины Джоли в Николаев и Херсон официально подтвержден: стали известны детали

Анджелина Джоли посетила линию фронта российско-украинской войны вместе с фондом "Наследие войны". Звезда фильмов "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Мистер и миссис Смит", посол доброй воли управления ООН провела время в Херсоне и Николаеве, общаясь с медперсоналом и волонтерами.

Передает УНН со ссылкой на Legacy of War Foundation.

Подробности

Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев на линии фронта на юге Украины. Звезда Голливуда и многолетний посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН провела время с медицинским персоналом, семьями и волонтерами, которые продолжают свою повседневную жизнь под угрозой обстрелов со стороны РФ.

Джоли увидела, как в некоторых частях городов над дорогами общего пользования были установлены сетки, чтобы попытаться обеспечить определенную защиту от атак российских дронов.

Актриса побывала в укреплениях подземных помещений, наблюдала, как люди продолжают лечение и обучение в соответствующих условиях.

Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться. В то время, когда правительства всего мира отворачиваются от защиты гражданского населения, их сила и поддержка друг друга поражают. После почти трех лет конфликта видно истощение, но так же видно и решимость. Семьи хотят безопасности, мира и возможности восстановить свою жизнь - сообщила Джоли.

По словам звезды кино, жители Николаева и Херсона относятся ко многим общинам, живущим в длительных конфликтах по всему миру, включая гражданское население в Судане, Газе и ДРК.

Каждая ситуация имеет свою историю, но человеческий опыт знаком: перемещение, потери и ежедневные усилия по сохранению достоинства - отметила Джоли.

Она выступила за поддержку защиты гражданского населения и отметила, что дипломатия не должна исчезать в жестоком противостоянии оружия и технологий.

Напомним

За прошедшие сутки появилась информация, что гуманитарная миссия Анджелины Джоли в Херсон завершилась инцидентом, когда члена ее команды остановили на КПП и вручили повестку. Сухопутные войска ВСУ удалили заявление о происшествии, а украинское правительство не было предупреждено о визите актрисы.

Анджелина Джоли посетила Херсон - нардеп Гончаренко