Візит Анджеліни Джолі у Миколаїв та Херсон офіційно підтверджено: стали відомі деталі
Київ • УНН
Голлівудська зірка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон та Миколаїв. Вона спілкувалася з медиками, волонтерами та сім'ями, які живуть під загрозою обстрілів.
Анджеліна Джолі відвідала лінію фронту російсько-української війни разом із фондом "Спадщина війни". Зірка фільмів "Лара Крофт: Розкрадача гробниць", "Містер і місіс Сміт", посол доброї волі управління ООН провела час у Херсоні та Миколаєві, спілкуючись з медперсоналом та волонтерами.
Передає УНН із посиланням на Legacy of War Foundation.
Деталі
Анджеліна Джолі відвідала Херсон і Миколаїв на лінії фронту на півдні України. Зірка Голлівуду та багаторічний посол доброї волі управління Верховного комісара ООН провела час з медичним персоналом, сім'ями та волонтерами, які продовжують своє повсякденне життя під пзагрозою обстрілів з боку рф. Джолі побачила, як у деяких частинах міст над дорогами загального користування було встановлено сітки, щоб спробувати забезпечити певний захист від атак російських дронів. Акторка побувала в укріпленнях підземних приміщень, спостерігала як люди продовжують лікування та навчання у відповідних умовах.
Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У той час, коли уряди всього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та підтримка одне одного вражають. Після майже трьох років конфлікту видно виснаження, але так само видно і рішучість. Сім'ї хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя
За словами зірки кіно, жителі Миколаєва та Херсона належать до багатьох громад, які живуть у тривалих конфліктах по всьому світу, включаючи цивільне населення в Судані, Газі та ДРК.
Кожна ситуація має свою історію, але людський досвід знайомий: переміщення, втрати та щоденні зусилля щодо збереження гідності.
Вона виступила за підтримку захисту цивільного населення, і зауважила, що дипломатія не повинні зникати в жорстокому протистоянні зброї та технологій.
Нагадаємо
Минулої доби з'явилась інформація, що гуманітарна місія Анджеліни Джолі до Херсона завершилася інцидентом, коли члена її команди зупинили на КПП та вручили повістку. Сухопутні війська ЗСУ видалили заяву про подію, а український уряд не був попереджений про візит акторки.
