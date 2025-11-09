"Это было тяжело, но вдохновляюще": Джоли о визите в Украину

ukenru
Эксклюзив
08:00 • 3082 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 26515 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 45636 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 43680 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 48862 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 67978 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 111020 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 108452 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 146688 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 106130 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рыбаки из Европы отправляют в Украину рыболовные сети для защиты от российских дронов8 ноября, 22:38 • 6642 просмотра
Украина готовится к развертыванию Сети единства совместно с ЕС: где откроют первые центры8 ноября, 23:08 • 15112 просмотра
Укрзалізниця отменяет ряд рейсовых поездов на 9 ноября9 ноября, 00:37 • 21827 просмотра
Итальянский сенатор Карло Календа сделал татуировку с гербом УкраиныPhoto02:55 • 10782 просмотра
В Киеве открыли памятный знак Десантно-штурмовым войскамPhoto05:27 • 4730 просмотра
публикации
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
08:00 • 3082 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 111020 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 146688 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 106130 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 83925 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Андрей Гнатов
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Бельгия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 18567 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 42933 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 108452 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 48090 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 56388 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Фильм

"Это было тяжело, но вдохновляюще": Джоли о визите в Украину

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Голливудская звезда Анджелина Джоли прокомментировала свой визит в Николаев и Херсон, назвав его тяжелым, но вдохновляющим. Она отметила, что семьи живут под постоянной угрозой беспилотников, что создает психологическую нагрузку.

"Это было тяжело, но вдохновляюще": Джоли о визите в Украину

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли прокомментировала свой визит в Николаев и Херсон, отметив, что это было трудно, но вдохновляюще. Об этом Джоли написала в соцсети Instagram, передает УНН.

Детали

На этой неделе я посетила Николаев и Херсон в Украине, чтобы встретиться с семьями, живущими на линии фронта. Угроза беспилотников была постоянной и ощутимой. В небе слышно тихое жужжание. Местные жители называют это "человеческим сафари", поскольку беспилотники используются для постоянного слежения, охоты и терроризирования людей. Был момент, когда нам пришлось остановиться и подождать, пока беспилотник пролетел над нами. Я был в защитном снаряжении, и для меня это было всего несколько дней. А семьи здесь живут с этим каждый день. Они перенесли свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы, решив, что жизнь продолжится. Это было трудно, но вдохновляюще

- написала Джоли.

Она добавила, что многие люди рассказывали ей о психологической нагрузке, которую несет жизнь под постоянной угрозой, и о глубоком страхе быть забытыми миром.

Трудно понять, как в мире с таким мощным дипломатическим потенциалом гражданское население в Украине, Судане, Газе, Йемене и многих других местах ежедневно страдает - якобы власти ничего не могут сделать, чтобы положить конец этим конфликтам и защитить всех гражданских граждан на равных правах. Надежду мне дают невероятное мужество и мастерство местных организаций и волонтеров, а также тех, кто их поддерживает. Если они могут найти в себе силы, то правительства тоже должны быть способны на такое

- отметила Джоли.

Напомним

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев. Она общалась с медиками, волонтерами и семьями, которые живут под угрозой обстрелов.

Актриса и гуманитарный деятель Анджелина Джоли получила благодарность от пограничников за постоянную поддержку Украины и внимание к пострадавшим от войны.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Фильм
Дипломатка
Анджелина Джоли
благотворительность
Сектор Газа
Украина
Судан
Йемен
Николаев
Херсон