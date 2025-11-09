"Это было тяжело, но вдохновляюще": Джоли о визите в Украину

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли прокомментировала свой визит в Николаев и Херсон, отметив, что это было трудно, но вдохновляюще. Об этом Джоли написала в соцсети Instagram, передает УНН.

На этой неделе я посетила Николаев и Херсон в Украине, чтобы встретиться с семьями, живущими на линии фронта. Угроза беспилотников была постоянной и ощутимой. В небе слышно тихое жужжание. Местные жители называют это "человеческим сафари", поскольку беспилотники используются для постоянного слежения, охоты и терроризирования людей. Был момент, когда нам пришлось остановиться и подождать, пока беспилотник пролетел над нами. Я был в защитном снаряжении, и для меня это было всего несколько дней. А семьи здесь живут с этим каждый день. Они перенесли свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы, решив, что жизнь продолжится. Это было трудно, но вдохновляюще

Она добавила, что многие люди рассказывали ей о психологической нагрузке, которую несет жизнь под постоянной угрозой, и о глубоком страхе быть забытыми миром.

Трудно понять, как в мире с таким мощным дипломатическим потенциалом гражданское население в Украине, Судане, Газе, Йемене и многих других местах ежедневно страдает - якобы власти ничего не могут сделать, чтобы положить конец этим конфликтам и защитить всех гражданских граждан на равных правах. Надежду мне дают невероятное мужество и мастерство местных организаций и волонтеров, а также тех, кто их поддерживает. Если они могут найти в себе силы, то правительства тоже должны быть способны на такое