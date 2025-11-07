Прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України: зірці подарували національну символіку
Київ • УНН
Акторка та гуманітарна діячка Анджеліна Джолі отримала подяку від прикордонників 7 прикордонного Карпатського загону за постійну підтримку України. Їй вручили набір національної символіки та коїн Державної прикордонної служби України.
Деталі
У знак вдячності прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні Джолі набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України
Цей подарунок став знаком вдячності за її гуманітарну діяльність і підтримку українського народу.
Анджеліна Джолі продовжує закликати світову спільноту допомагати вимушено переміщеним особам і тим, хто страждає від наслідків війни в Україні. Її діяльність спрямована на привернення уваги до гуманітарних проблем, спричинених російською агресією.
У Державній прикордонній службі подякували акторці за підтримку України та зазначили, що такі жести солідарності з боку світових лідерів думок мають велике значення для українців.
Нагадаємо
Голлівудська зірка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон та Миколаїв. Вона спілкувалася з медиками, волонтерами та сім'ями, які живуть під загрозою обстрілів.