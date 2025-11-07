Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли за поддержку Украины: звезде подарили национальную символику

Актриса и гуманитарный деятель Анджелина Джоли получила благодарность от пограничников за постоянную поддержку Украины и внимание к пострадавшим от войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Подробности

В знак благодарности пограничники 7 пограничного Карпатского отряда подарили Анджелине Джоли набор национальной символики Украины и коин Государственной пограничной службы Украины - говорится в сообщении.

Этот подарок стал знаком благодарности за ее гуманитарную деятельность и поддержку украинского народа.

Анджелина Джоли продолжает призывать мировое сообщество помогать вынужденно перемещенным лицам и тем, кто страдает от последствий войны в Украине. Ее деятельность направлена на привлечение внимания к гуманитарным проблемам, вызванным российской агрессией.

В Государственной пограничной службе поблагодарили актрису за поддержку Украины и отметили, что такие жесты солидарности со стороны мировых лидеров мнений имеют большое значение для украинцев.

Напомним

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев. Она общалась с медиками, волонтерами и семьями, которые живут под угрозой обстрелов.