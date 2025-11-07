Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли за поддержку Украины: звезде подарили национальную символику

ukenru
Эксклюзив
13:59 • 4534 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 12251 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 30840 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 31322 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 35973 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 28508 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 29826 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 29638 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32791 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 70767 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 21658 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 17994 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 24904 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 13361 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 10025 просмотра
публикации
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 4548 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 5274 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 30856 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 31339 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 35987 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Элвин Брэгг
Александр Бильчук
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 7288 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 13446 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 25002 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 18085 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 21742 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Ми-8
Ракетная система С-400

Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли за поддержку Украины: звезде подарили национальную символику

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Актриса и гуманитарный деятель Анджелина Джоли получила благодарность от пограничников 7 пограничного Карпатского отряда за постоянную поддержку Украины. Ей вручили набор национальной символики и коин Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли за поддержку Украины: звезде подарили национальную символику

Актриса и гуманитарный деятель Анджелина Джоли получила благодарность от пограничников за постоянную поддержку Украины и внимание к пострадавшим от войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Подробности

В знак благодарности пограничники 7 пограничного Карпатского отряда подарили Анджелине Джоли набор национальной символики Украины и коин Государственной пограничной службы Украины

- говорится в сообщении. 

Этот подарок стал знаком благодарности за ее гуманитарную деятельность и поддержку украинского народа.

Анджелина Джоли продолжает призывать мировое сообщество помогать вынужденно перемещенным лицам и тем, кто страдает от последствий войны в Украине. Ее деятельность направлена на привлечение внимания к гуманитарным проблемам, вызванным российской агрессией.

В Государственной пограничной службе поблагодарили актрису за поддержку Украины и отметили, что такие жесты солидарности со стороны мировых лидеров мнений имеют большое значение для украинцев.

Напомним

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев. Она общалась с медиками, волонтерами и семьями, которые живут под угрозой обстрелов.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
благотворительность
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Николаев
Херсон