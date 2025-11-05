ukenru
20:20 • 2826 просмотра
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды

Киев • УНН

 • 2830 просмотра

Гуманитарная миссия Анджелины Джоли в Херсон завершилась инцидентом, когда члена ее команды остановили на КПП и вручили повестку. Сухопутные войска ВСУ удалили заявление о происшествии, а украинское правительство не было предупреждено о визите актрисы.

Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды

Гуманитарная миссия голливудской актрисы и посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли в Украину завершилась неожиданным инцидентом. Как сообщает Politico, во время поездки в прифронтовой Херсон один из членов ее команды попал в конфликт с местными работниками ТЦК, пишет УНН.

Детали

По данным украинских чиновников, мужчину, сопровождавшего Джоли, остановили на контрольно-пропускном пункте, после чего ему якобы вручили повестку в армию. СМИ утверждают, что речь шла о водителе актрисы, который является резервистом Вооруженных сил Украины. В областном военкомате в Николаеве подтвердили, что ему приказали прибыть на военную переподготовку.

"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22.09.25, 13:56 • 83661 просмотр

В то же время Сухопутные войска ВСУ, которые сначала опубликовали заявление с деталями происшествия, впоследствии его удалили.

Информация, распространяемая в СМИ, искажена, сейчас проводится расследование и выясняются все обстоятельства 

– говорится в сообщении.

По информации источников Politico, украинское правительство не было предупреждено о визите Джоли, и актриса прибыла в страну через пешую границу. Представители самой Джоли комментировать ситуацию отказались.

Напомним

Это уже второй визит Анджелины Джоли в Украину с начала полномасштабного вторжения – ранее она посещала Львов в 2022 году.

Ранее сегодня нардеп Гончаренко сообщал, что Джоли находится в Украине с визитом. 

Степан Гафтко

