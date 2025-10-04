США собираются предлагать подросткам-мигрантам $2500 за добровольное возвращение домой - Bloomberg

Правительство США запускает программу, которая позволит несовершеннолетним мигрантам получить $2500 за добровольное возвращение в свою страну после одобрения иммиграционным судьей. Однако правозащитники предупреждают о возможном давлении на несовершеннолетних с целью отказа от законных гарантий, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

"Инициатива начнется с 17-летних лиц, которым предложат 2500 долларов, чтобы покинуть США после того, как иммиграционный судья одобрит их запрос и они прибудут в свою страну происхождения", - сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS), которое контролирует Управление по вопросам переселения беженцев, заявило, что программа разработана для того, чтобы предоставить варианты детям, которых привезли в США без их семей.

По словам чиновников, "это имеет целью предоставить несопровождаемым несовершеннолетним, многие из которых были незаконно ввезены в страну без выбора, возможность решить, возвращаться ли домой".

Они охарактеризовали инициативу как добровольную и сказали, что она "позволит детям принять обоснованное решение относительно своего будущего".

Адвокаты и иммиграционные юристы на этой неделе предупредили, что эта программа может распространиться на детей в возрасте не более 17 лет, возможно, даже 14 лет. Они выразили опасения, что "программа может давить на несовершеннолетних, чтобы они отозвали заявления о защите, такие как убежище, и отказались от правовых гарантий, которые обычно защищают детей от депортации до достижения ими 18 лет".

Венди Янг, президент группы правовой помощи и защиты прав детей Kids in Need of Defense, назвала это предложение "вопиющим злоупотреблением властью".

"Эта операция подрывает законы, которые гарантируют этот процесс для несопровождаемых детей, и противоречит давнему обязательству нашей страны защищать самых уязвимых среди нас – детей – от насилия, торговли людьми, жестокого обращения, преследования и других серьезных опасностей. Мы призываем Министерство национальной безопасности США (DHS) немедленно прекратить свою деятельность и обеспечить, чтобы каждый ребенок, находящийся под опекой в США, имел доступ к правам и защите, закрепленным законодательством США", - сказала она.

Дополнение

Детям-иммигрантам, как правило, предоставляется более высокий уровень защиты согласно законодательству США, в частности благодаря многолетнему судебному соглашению, которое ограничивает возможности правительства задерживать их. Как и взрослым в иммиграционных делах, детям не гарантирован адвокат, который поможет им сориентироваться в системе.

По состоянию на август, правительство США сообщило, что под опекой Управления по вопросам переселения беженцев HHS находилось в среднем около 2000 детей-иммигрантов.

Суд США запретил Трампу использовать закон 18 века для депортации мигрантов