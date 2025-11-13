Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину
Основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Анджелина Джоли и другие знаменитости, поддерживающие Украину, "абсолютные невежды" относительно истории и сущности "конфликта". Он подчеркнул необходимость изучения различных источников информации перед оказанием поддержки любой стороне.
Поездка голливудской актрисы Анджелины Джоли в Украину свидетельствует о ее "абсолютном невежестве": она "ничего не знает об истории и сути конфликта", как и другие знаменитости, поддерживающие "киевский режим". Об этом в интервью российскому пропагандистскому "РИА Новости" заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, информирует УНН.
Детали
"Я уверен, что Анджелина Джоли абсолютно "темна" в этом вопросе", - сказал музыкант.
Он подчеркнул, что перед тем, как оказывать поддержку какой-либо стороне конфликта, необходимо разобраться в его сути и как минимум почитать историю Украины, причем читать нужно не только те источники, с которыми вы согласны, но и те, что отражают противоположную точку зрения.
В частности, Уотерс предложил вспомнить, как госсекретарь США Джеймс Бейкер уверял президента СССР Михаила Горбачева, что НАТО не расширится "ни на дюйм на восток", однако НАТО своего обещания не сдержала и продолжила расширение на восток.
Анджелина Джоли не знает этого. Она никогда не слышала о Джеймсе Бейкере. Они "темные" - и Шон Пенн, и Боно, и Дэвид Гилмор (сооснователь Pink Floyd - ред.) - они все абсолютные невежды
Он добавил, что указанные им звезды "абсолютно ничего не знают о ситуации и верят пропаганде".
Контекст
Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев. Она общалась с медиками, волонтерами и семьями, живущими под угрозой обстрелов.
Актриса и гуманитарный деятель Анджелина Джоли получила благодарность от пограничников за постоянную поддержку Украины и внимание к пострадавшим от войны.
