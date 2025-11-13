Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину

$42.010.06
48.610.07
ukenru
02:05 • 11435 просмотра
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун
12 ноября, 15:53 • 38407 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 69542 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 65601 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 68221 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 62386 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 57681 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 63844 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 63052 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 82604 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине 42% взрослых и 70% подростков пользуются ИИ - исследованиеPhoto12 ноября, 18:34 • 4172 просмотра
В Украине вскоре заработает первая "стена из дронов" для защиты городов от российских атак12 ноября, 18:38 • 7666 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 32228 просмотра
Украина готова воевать еще три года, но путин не сможет столько выдержать - Сикорский12 ноября, 21:59 • 3758 просмотра
Зеленский пообщался с сенаторами США: о чем шла речьPhoto12 ноября, 22:22 • 4480 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 68045 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 86082 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 56707 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 66915 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 133783 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Марко Рубио
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Вашингтон
Польша
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 32350 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 35473 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 26636 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 65662 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 65812 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Старлинк
Бильд

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину

Киев • УНН

 • 3766 просмотра

Основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Анджелина Джоли и другие знаменитости, поддерживающие Украину, "абсолютные невежды" относительно истории и сущности "конфликта". Он подчеркнул необходимость изучения различных источников информации перед оказанием поддержки любой стороне.

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину

Поездка голливудской актрисы Анджелины Джоли в Украину свидетельствует о ее "абсолютном невежестве": она "ничего не знает об истории и сути конфликта", как и другие знаменитости, поддерживающие "киевский режим". Об этом в интервью российскому пропагандистскому "РИА Новости" заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, информирует УНН.

Детали

"Я уверен, что Анджелина Джоли абсолютно "темна" в этом вопросе", - сказал музыкант.

Он подчеркнул, что перед тем, как оказывать поддержку какой-либо стороне конфликта, необходимо разобраться в его сути и как минимум почитать историю Украины, причем читать нужно не только те источники, с которыми вы согласны, но и те, что отражают противоположную точку зрения.

В частности, Уотерс предложил вспомнить, как госсекретарь США Джеймс Бейкер уверял президента СССР Михаила Горбачева, что НАТО не расширится "ни на дюйм на восток", однако НАТО своего обещания не сдержала и продолжила расширение на восток.

Анджелина Джоли не знает этого. Она никогда не слышала о Джеймсе Бейкере. Они "темные" - и Шон Пенн, и Боно, и Дэвид Гилмор (сооснователь Pink Floyd - ред.) - они все абсолютные невежды

- сказал Уотерс.

Он добавил, что указанные им звезды "абсолютно ничего не знают о ситуации и верят пропаганде".

Контекст

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев. Она общалась с медиками, волонтерами и семьями, живущими под угрозой обстрелов.

Актриса и гуманитарный деятель Анджелина Джоли получила благодарность от пограничников за постоянную поддержку Украины и внимание к пострадавшим от войны.

Уотерс из Pink Floyd призвал путина, Зеленского и Байдена "прекратить огонь" в Украине08.02.23, 17:50 • 862904 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитикаКультура
Война в Украине
Анджелина Джоли
НАТО
Украина