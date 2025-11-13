Засновник Pink Floyd Роджер Вотерс звинуватив Анджеліну Джолі у невігластві через її поїздку в Україну

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7770 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20972 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52792 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 34026 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33768 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71258 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42878 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39399 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37431 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33319 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58069 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11986 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22714 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10960 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4988 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52742 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71214 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58182 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46873 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103807 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54946 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54893 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44720 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83091 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82654 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Засновник Pink Floyd Роджер Вотерс звинуватив Анджеліну Джолі у невігластві через її поїздку в Україну

Київ • УНН

 • 42564 перегляди

Засновник легендарної групи Pink Floyd Роджер Вотерс заявив, що Анджеліна Джолі та інші знаменитості, які підтримують Україну, "абсолютні невігласи" щодо історії та сутності "конфлікту". Він наголосив на необхідності вивчення різних джерел інформації перед наданням підтримки будь-якій стороні.

Засновник Pink Floyd Роджер Вотерс звинуватив Анджеліну Джолі у невігластві через її поїздку в Україну

Поїздка голлівудської актриси Анджеліни Джолі в Україну свідчить про її "абсолютне невігластво": вона "нічого не знає про історію та сутність конфлікту", як і інші знаменитості, що підтримують "київський режим". Про це в інтерв'ю російському пропагандистському "РІА Новості" заявив засновник групи Pink Floyd Роджер Вотерс, інформує УНН.

Деталі

"Я впевнений, що Анджеліна Джолі абсолютно "темна" у цьому питанні", - сказав музикант.

Він підкреслив, що перед тим, як надавати підтримку будь-якій стороні конфлікту, необхідно розібратися в його суті та як мінімум почитати історію України, причому читати потрібно не лише ті джерела, з якими ви погоджуєтесь, а й ті, що відображають протилежну точку зору.

Зокрема, Вотерс запропонував згадати, як держсекретар США Джеймс Бейкер запевняв президента СРСР Михайла Горбачова, що НАТО не розшириться "ні на дюйм на схід", проте НАТО своєї обіцянки не дотрималася і продовжила розширення на схід.

Анджеліна Джолі не знає цього. Вона ніколи не чула про Джеймса Бейкера. Вони "темні" - і Шон Пенн, і Боно, і Девід Гілмор (співзасновник Pink Floyd - ред.) - вони всі абсолютні невігласи

- сказав Вотерс.

Він додав, що зазначені ним зірки "абсолютно нічого не знають про ситуацію та вірять пропаганді".

Контекст

Голлівудська зірка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон та Миколаїв. Вона спілкувалася з медиками, волонтерами та сім'ями, які живуть під загрозою обстрілів.

Акторка та гуманітарна діячка Анджеліна Джолі отримала подяку від прикордонників за постійну підтримку України та увагу до постраждалих від війни.

"Це було важко, але надихаюче": Джолі про візит до України 09.11.25, 10:01 • 17589 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітикаКультура
Війна в Україні
Анджеліна Джолі
НАТО
Україна