Засновник Pink Floyd Роджер Вотерс звинуватив Анджеліну Джолі у невігластві через її поїздку в Україну
Київ • УНН
Засновник легендарної групи Pink Floyd Роджер Вотерс заявив, що Анджеліна Джолі та інші знаменитості, які підтримують Україну, "абсолютні невігласи" щодо історії та сутності "конфлікту". Він наголосив на необхідності вивчення різних джерел інформації перед наданням підтримки будь-якій стороні.
Поїздка голлівудської актриси Анджеліни Джолі в Україну свідчить про її "абсолютне невігластво": вона "нічого не знає про історію та сутність конфлікту", як і інші знаменитості, що підтримують "київський режим". Про це в інтерв'ю російському пропагандистському "РІА Новості" заявив засновник групи Pink Floyd Роджер Вотерс, інформує УНН.
Деталі
"Я впевнений, що Анджеліна Джолі абсолютно "темна" у цьому питанні", - сказав музикант.
Він підкреслив, що перед тим, як надавати підтримку будь-якій стороні конфлікту, необхідно розібратися в його суті та як мінімум почитати історію України, причому читати потрібно не лише ті джерела, з якими ви погоджуєтесь, а й ті, що відображають протилежну точку зору.
Зокрема, Вотерс запропонував згадати, як держсекретар США Джеймс Бейкер запевняв президента СРСР Михайла Горбачова, що НАТО не розшириться "ні на дюйм на схід", проте НАТО своєї обіцянки не дотрималася і продовжила розширення на схід.
Анджеліна Джолі не знає цього. Вона ніколи не чула про Джеймса Бейкера. Вони "темні" - і Шон Пенн, і Боно, і Девід Гілмор (співзасновник Pink Floyd - ред.) - вони всі абсолютні невігласи
Він додав, що зазначені ним зірки "абсолютно нічого не знають про ситуацію та вірять пропаганді".
Контекст
Голлівудська зірка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон та Миколаїв. Вона спілкувалася з медиками, волонтерами та сім'ями, які живуть під загрозою обстрілів.
Акторка та гуманітарна діячка Анджеліна Джолі отримала подяку від прикордонників за постійну підтримку України та увагу до постраждалих від війни.
