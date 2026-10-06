"Не хватило опыта": Мальдера прокомментировал поражение Украины в матче против Венгрии

Сборной Украины по футболу не хватило опыта, чтобы "выдержать эти минуты после того, как мы сравняли счёт". Так наставник "сине-жёлтых" Андреа Мальдера прокомментировал поражение своих подопечных в матче четвёртого тура группового раунда Лиги наций от Венгрии, информирует УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

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По словам специалиста, украинцы провели "чудесный первый тайм".

Я не помню, чтобы венгерская сборная нанесла хотя бы какой-то удар в первом тайме. Конечно, мы шли вперёд и, вероятно, у нас есть игроки, которые, возможно, не привыкли играть с такой большой интенсивностью. И, возможно, в последние 8–10 минут первого тайма мы немного снизили темп, но всё равно мы доминировали в игре. И это также подтвердилось во втором тайме. Мы, в принципе, владели мячом и вели игру - сказал Мальдера.

По его мнению, его команда не заслуживала поражения.

"Мы молоды — как команда, так и индивидуально. В такие моменты нужно быть более опытными. Физические, технические качества, ментальность должны сохраняться на протяжении 90 минут, и в этом нам нужно совершенствоваться. Я сказал игрокам, что мы движемся в правильном направлении, потому что, на мой взгляд, мы играли в хороший футбол", — подытожил наставник "сине-жёлтых".

Напомним

Сборная Украины по футболу потерпела второе подряд поражение в групповом раунде Лиги наций. В номинально домашнем матче подопечные Андреа Мальдеры уступили сборной Венгрии со счётом 1:2.

"Мы можем играть лучше": Мальдера прокомментировал победу Украины над Венгрией