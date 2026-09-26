"Мы можем играть лучше": Мальдера прокомментировал победу Украины над Венгрией
Киев • УНН
Андреа Мальдера доволен победой Украины над Венгрией со счетом 1:0 в Лиге наций. Тренер считает, что команда способна играть значительно лучше.
Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера считает, что «сине-жёлтые» способны показывать более качественную игру, несмотря на победу над Венгрией (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги наций. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает УНН.
Детали
По словам Мальдеры, он очень рад и доволен результатом, но «сегодня матч окончен, с завтрашнего дня нам нужно думать о будущих матчах».
По моему мнению, мы можем играть намного лучше, прогрессировать. Нам удалось подготовить и реализовать несколько важных и опасных моментов. Да, сегодня был очень важный матч, у нас есть три дебютанта — Крупский, Драмбаев, Краснопир. Конечно, мы не были идеальны, но мы можем улучшать нашу игру
Он добавил, что иногда слишком многого требует от игроков, «я должен принять это несовершенство, но обязан поздравить ребят».
Напомним
Сборная Украины по футболу с победы начала выступления в Лиге наций сезона 2026/2027. В стартовом матче подопечные Андреа Мальдеры в Будапеште одолели сборную Венгрии со счётом 1:0.
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