"Мы можем играть лучше": Мальдера прокомментировал победу Украины над Венгрией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера считает, что «сине-жёлтые» способны показывать более качественную игру, несмотря на победу над Венгрией (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги наций. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает УНН.

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По словам Мальдеры, он очень рад и доволен результатом, но «сегодня матч окончен, с завтрашнего дня нам нужно думать о будущих матчах».

По моему мнению, мы можем играть намного лучше, прогрессировать. Нам удалось подготовить и реализовать несколько важных и опасных моментов. Да, сегодня был очень важный матч, у нас есть три дебютанта — Крупский, Драмбаев, Краснопир. Конечно, мы не были идеальны, но мы можем улучшать нашу игру — отметил специалист.

Он добавил, что иногда слишком многого требует от игроков, «я должен принять это несовершенство, но обязан поздравить ребят».

Напомним

Сборная Украины по футболу с победы начала выступления в Лиге наций сезона 2026/2027. В стартовом матче подопечные Андреа Мальдеры в Будапеште одолели сборную Венгрии со счётом 1:0.

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