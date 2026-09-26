"Ми можемо грати краще": Мальдера прокоментував перемогу України над Угорщиною

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера вважає, що "синьо-жовті" здатні показувати кращу гру, попри перемогу над Угорщиною (1:0) у 1-му турі групового етапу Ліги націй. Про це він сказав на післяматчевій пресконференції, повідомляє УНН.

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За словами Мальдери, він дуже радий і задоволений результатом, але "сьогодні матч закінчений, від завтра нам потрібно думати про майбутні матчі".

На мою думку, ми можемо набагато краще грати, прогресувати. Ми змогли підготувати й реалізувати декілька важливих і небезпечних моментів. Так, сьогодні був дуже важливий матч, у нас є три дебютанти - Крупський, Драмбаєв, Краснопір. Звісно, ми не були ідеальними, але ми можемо покращувати нашу гру - зазначив фахівець.

Він додав, що подекуди занадто багато вимагає від гравців, "мушу прийняти цю неідеальність, але маю привітати хлопців".

Нагадаємо

Збірна України з футболу з перемоги розпочала виступи у Лізі націй сезону 2026/2027. У стартовому матчі підопічні Андреа Мальдери у Будапешті здолали команду Угорщини з рахунком 1:0.

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