"Не вистачило досвіду": Мальдера прокоментував поразку України у матчі проти Угорщини

Збірній України з футболу не вистачило досвіду "витримати ці хвилини після того, як ми зрівняли рахунок". Так прокоментував наставник "синьо-жовтих" Андреа Мальдера поразку своїх підопічних у матчі четвертого туру групового раунду Ліги націй від Угорщини, інформує УНН із посиланням на Українську асоціацію футболу.

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За словами фахівця, українці провели "чудовий перший тайм".

Я не пам’ятаю, щоб угорська збірна завдала хоча б якогось удару в першому таймі. Звісно, ми бігли вперед і, ймовірно, ми маємо гравців, які, можливо, не звикли грати з такою великою інтенсивністю. І, можливо, останні 8–10 хвилин першого тайму ми трішки знизили швидкість, але все одно ми домінували в грі. І це також підтвердилося у другому таймі. Ми, в принципі, володіли м’ячем і вели гру - сказав Мальдера.

На його думку, його команда не заслуговувала на поразку.

"Ми молоді - як команда, так і індивідуально. В такі моменти потрібно бути більш досвідченими. Фізичні, технічні якості, ментальність має бути протягом 90 хвилин, і в цьому ми маємо покращуватися. Я сказав гравцям, що ми рухаємося в правильному напрямку, тому що ми грали в хороший футбол, на мою думку", - резюмував наставник "синьо-жовтих".

Нагадаємо

Збірна України з футболу зазнала другої поспіль поразки у груповому раунді Ліги націй. У номінально домашньому матчі підопічні Андреа Мальдери поступилися команді Угорщини з рахунком 1:2.

"Ми можемо грати краще": Мальдера прокоментував перемогу України над Угорщиною