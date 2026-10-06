В «Дії» тестируют выплаты в связи с беременностью и уходом за ребенком

В приложении "Дія" стартировало пилотное бета-тестирование двух услуг — помощи в связи с беременностью и родами, а также помощи по уходу за ребенком до одного года. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что к тестированию присоединились около 400 женщин, которые предварительно зарегистрировались для участия. После успешного тестирования услуг они станут доступны для всех пользователей "Дії".

Подача заявления будет простой и удобной — "Дія" и Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС) будут автоматически собирать необходимые сведения, а проверки будут проводиться через соответствующие государственные реестры. По их результатам ЕИССС автоматически сформирует проект решения о назначении помощи или отказе — говорится в сообщении.

Указывается, что работнику ПФУ останется проверить и согласовать решение. В соответствии с постановлением Пенсионный фонд должен рассмотреть заявление в течение трех рабочих дней. Это должно сократить путь от подачи заявления до назначения помощи и получения средств.

Также вскоре начнется пилотное бета-тестирование помощи для работающих родителей — "єЯсла" — анонсировали в "Дії".

Напомним

В Украине расширили возможность заключать брак онлайн через приложение "Дія". Теперь воспользоваться услугой могут также украинцы, которые потеряли мужа или жену и хотят создать новую семью.

В приложении "Дія" стала доступна услуга регистрации адреса в общежитии