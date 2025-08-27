В приложении "Дія" стала доступна услуга регистрации адреса в общежитии
Киев • УНН
В приложении "Дія" появилась функция онлайн-регистрации места жительства в общежитии. Сервис доступен для невоеннообязанных студентов с ИНН и договором на проживание.
В приложении "Дія" появилась функция онлайн-регистрации места жительства в общежитии — ею могут воспользоваться студенты, не подлежащие воинскому учету, имеющие ИНН и заключившие договор на проживание. Об этом сообщает пресс-служба Дії, пишет УНН.
Воспользоваться сервисом могут пока невоеннообязанные студенты, имеющие карточку налогоплательщика и подписавшие договор о проживании в общежитии
Отмечается, чтобы зарегистрироваться, стоит авторизоваться на портале "Дія", выбрать в кабинете "Услуги", "Изменение места жительства", далее указать учебное заведение и общежитие, при необходимости добавить номер и дату договора о проживании и подписать заявление Дія.Подписью или КЭП и отправить.
В "Дії" отметили, как только заявление одобрит уполномоченное лицо университета, пользователю придет уведомление об уплате админсбора, далее система автоматически отправит его органу регистрации места жительства. Статус заявления можно узнать в кабинете на портале "Дія".
Как добавили в сообщении, 23 учебных заведения упростили заселение в общежития с "Дією".
Украинцы оформили "Пакет школьника" на более чем половину первоклассников, большинство - через "Дія"27.08.25, 09:37 • 1748 просмотров