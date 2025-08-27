$41.400.03
12:47 • 18506 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 17096 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 5372 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 17628 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 18714 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 26039 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 66520 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 64469 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 108311 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 77133 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В приложении "Дія" стала доступна услуга регистрации адреса в общежитии

Киев • УНН

 • 354 просмотра

В приложении "Дія" появилась функция онлайн-регистрации места жительства в общежитии. Сервис доступен для невоеннообязанных студентов с ИНН и договором на проживание.

В приложении "Дія" стала доступна услуга регистрации адреса в общежитии

В приложении "Дія" появилась функция онлайн-регистрации места жительства в общежитии — ею могут воспользоваться студенты, не подлежащие воинскому учету, имеющие ИНН и заключившие договор на проживание. Об этом сообщает пресс-служба Дії, пишет УНН.

Воспользоваться сервисом могут пока невоеннообязанные студенты, имеющие карточку налогоплательщика и подписавшие договор о проживании в общежитии

- говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы зарегистрироваться, стоит авторизоваться на портале "Дія", выбрать в кабинете "Услуги", "Изменение места жительства", далее указать учебное заведение и общежитие, при необходимости добавить номер и дату договора о проживании и подписать заявление Дія.Подписью или КЭП и отправить.

В "Дії" отметили, как только заявление одобрит уполномоченное лицо университета, пользователю придет уведомление об уплате админсбора, далее система автоматически отправит его органу регистрации места жительства. Статус заявления можно узнать в кабинете на портале "Дія".

Как добавили в сообщении, 23 учебных заведения упростили заселение в общежития с "Дією".

Украинцы оформили "Пакет школьника" на более чем половину первоклассников, большинство - через "Дія"27.08.25, 09:37 • 1748 просмотров

Ольга Розгон

ТехнологииОбразование
Дія (сервис)