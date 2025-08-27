У застосунку "Дія" стала доступною послуга реєстрації адреси в гуртожитку

У застосунку "Дія" з’явилася функція онлайн-реєстрації місця проживання в гуртожитку — нею можуть скористатися студенти, які не підлягають військовому обліку, мають ІПН та уклали договір на проживання. Про це повідомляє пресслужба Дії, пише УНН.

Скористатись сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку - йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоб зареєструватись варто авторизуватись на порталі "Дія ", обрати у кабінеті "Послуги ", "Зміна місця проживання ", далі вказати навчальний заклад та гуртожиток, за потреби додати номер та дату договору про проживання та підписати заяву Дія.Підписом або КЕП і відправити.

У "Дії" зауважили, як тільки заяву схвалить уповноважена особа університету, користувачу прийде сповіщення про сплату адмінзбору, далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Статус заяви можна дізнатись у кабінеті на порталі "Дія ".

Як додали у повідомленні, 23 навчальних заклади спростили заселення до гуртожитків з "Дією ".

