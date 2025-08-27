$41.400.03
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 14929 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
12:09 • 4388 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 15786 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 16971 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 24578 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 64122 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 61998 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 108111 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 77025 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
У застосунку "Дія" стала доступною послуга реєстрації адреси в гуртожитку

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У застосунку "Дія" з'явилася функція онлайн-реєстрації місця проживання в гуртожитку. Сервіс доступний для невійськовозобов'язаних студентів з ІПН та договором на проживання.

У застосунку "Дія" стала доступною послуга реєстрації адреси в гуртожитку

У застосунку "Дія" з’явилася функція онлайн-реєстрації місця проживання в гуртожитку — нею можуть скористатися студенти, які не підлягають військовому обліку, мають ІПН та уклали договір на проживання. Про це повідомляє пресслужба Дії, пише УНН.

Скористатись сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку

- йдеться у повідомленні.

Зазначається,  щоб зареєструватись варто авторизуватись на порталі "Дія ", обрати у кабінеті "Послуги ", "Зміна місця проживання ", далі вказати навчальний заклад та гуртожиток, за потреби додати номер та дату договору про проживання  та підписати заяву Дія.Підписом або КЕП і відправити.

У "Дії"  зауважили, як тільки заяву схвалить уповноважена особа університету, користувачу прийде сповіщення про сплату адмінзбору, далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Статус заяви можна дізнатись у кабінеті на порталі "Дія ".

Як додали у повідомленні, 23 навчальних заклади спростили заселення до гуртожитків з "Дією ".

Українці оформили "Пакунок школяра" на понад половину першачків, більшість - через "Дію"27.08.25, 09:37 • 1738 переглядiв

Ольга Розгон

ТехнологіїОсвіта
Дія (сервіс)