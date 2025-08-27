$41.430.15
01:39 • 10821 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 80264 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 53941 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 119881 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 142751 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 141983 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57312 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153352 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63940 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 57080 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Українці оформили "Пакунок школяра" на понад половину першачків, більшість - через "Дію"

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Майже 98 тисяч українських родин подали заяви на "Пакунок школяра", що становить понад половину зареєстрованих першокласників. Більшість заяв, а саме 94 тисячі, оформлено через застосунок "Дія".

Українці оформили "Пакунок школяра" на понад половину першачків, більшість - через "Дію"

Українці подали до 98 тисяч заяв на "Пакунок школяра", або понад половина із зареєстрованих у системі МОН першокласників, і з них 94 тисячі - через "Дію", повідомили у Мінсоцполітики у середу, пише УНН.

Родини першокласників активно оформлюють "Пакунок школяра" - уже майже 98 тисяч заяв

- повідомили у Мінсоцполітики.

Це, як вказано, "майже 54% від кількості першокласників, уже наявних у системі МОН". І вона продовжує поступово наповнюватися.

"Більшість українців надають перевагу онлайн - 94 тисячі заяв подано через "Дія", - зазначили у Мінсоцполітики.

"Пакунок школяра" - одноразова виплата 5 000 грн батькам для легкого старту дитини в першому класі. "За тиждень 97 638 батьків оформили допомогу, з яких 94 142 через "Дію" і вже складають список необхідних покупок", - уточнили у цьому онлайн-сервісі держпослуг.

Що можна придбати

За даними "Дії", за виплату можна придбати: дитячий одяг; взуття; канцтовари.

"Коли дитину зарахують до першого класу української школи - за кілька днів ви зможете подати заяву в застосунку "Дія" або найближчому відділенні Пенсійного фонду", - ідеться у повідомленні.

Як оформити через "Дію"

Оформити Пакунок школяра можна до 15 листопада через "Дію":

  1. Оновіть застосунок та увійдіть.
    1. Перейдіть у розділ Допомога від держави.
      1. Виберіть послугу Пакунок школяра.
        1. Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
          1. Перейдіть до подання заяви.
            1. Оберіть "Дія.Картку" [за потреби відкрийте через застосунок].
              1. Засвідчте заяву "Дія.Підписом" та надішліть.

                "Після схвалення заяви кошти надійдуть на вашу "Дія.Картку" протягом кількох днів. З моменту нарахування протягом 180 днів ви зможете придбати для дитини все до школи - як онлайн, так і у звичайному магазині", - зазначили у "Дії".

                “Пакунок школяра”: в Мінсоцполітики розповіли про процедуру оформлення виплат 07.07.25, 18:59 • 2541 перегляд

