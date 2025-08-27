Українці оформили "Пакунок школяра" на понад половину першачків, більшість - через "Дію"
Майже 98 тисяч українських родин подали заяви на "Пакунок школяра", що становить понад половину зареєстрованих першокласників. Більшість заяв, а саме 94 тисячі, оформлено через застосунок "Дія".
Українці подали до 98 тисяч заяв на "Пакунок школяра", або понад половина із зареєстрованих у системі МОН першокласників, і з них 94 тисячі - через "Дію", повідомили у Мінсоцполітики у середу, пише УНН.
Це, як вказано, "майже 54% від кількості першокласників, уже наявних у системі МОН". І вона продовжує поступово наповнюватися.
"Більшість українців надають перевагу онлайн - 94 тисячі заяв подано через "Дія", - зазначили у Мінсоцполітики.
"Пакунок школяра" - одноразова виплата 5 000 грн батькам для легкого старту дитини в першому класі. "За тиждень 97 638 батьків оформили допомогу, з яких 94 142 через "Дію" і вже складають список необхідних покупок", - уточнили у цьому онлайн-сервісі держпослуг.
Що можна придбати
За даними "Дії", за виплату можна придбати: дитячий одяг; взуття; канцтовари.
"Коли дитину зарахують до першого класу української школи - за кілька днів ви зможете подати заяву в застосунку "Дія" або найближчому відділенні Пенсійного фонду", - ідеться у повідомленні.
Як оформити через "Дію"
Оформити Пакунок школяра можна до 15 листопада через "Дію":
- Оновіть застосунок та увійдіть.
- Перейдіть у розділ Допомога від держави.
- Виберіть послугу Пакунок школяра.
- Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
- Перейдіть до подання заяви.
- Оберіть "Дія.Картку" [за потреби відкрийте через застосунок].
- Засвідчте заяву "Дія.Підписом" та надішліть.
"Після схвалення заяви кошти надійдуть на вашу "Дія.Картку" протягом кількох днів. З моменту нарахування протягом 180 днів ви зможете придбати для дитини все до школи - як онлайн, так і у звичайному магазині", - зазначили у "Дії".
