“Пакунок школяра”: в Мінсоцполітики розповіли про процедуру оформлення виплат

Батьки школярів зможуть отримати грошову допомогу на спеціальну віртуальну картку в "Дії" після зарахування дитини до школи. Кошти можна буде витратити виключно на дитячі товари в офіційно визначених магазинах. Для тих, хто не користується "Дією", передбачена альтернатива через Пенсійний фонд.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Ми вирішили сформувати такий "Пакунок школяра, який буде доступний після того, як батьки запишуть дитину в школу, система шкільна передає цю інформацію нам в Пенсійний фонд і в "Дії" людям приходить push-сповіщення, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через "Дію", що готові, і на їх спеціальну віртуальну карту в "Дії" зараховують гроші". Все дуже просто - сказала Жолнович.

Вона зазначила, що якщо у батьків дитини немає "Дії", тоді після того, як дитину зараховано до школи, необхідно прийти в Пенсійний фонд і підписати відповідну заяву в будь-якому сервісному центрі, вказавши рахунок для зарахування коштів. За її словами, кошти не можна буде витратити на щось інше, що не стосується дитячих товарів.

Наприклад, алкоголь, чи щось таке. Є спеціальні магазини, там є спеціальні коди за такою класифікацією діяльності, і це можливо зробити у спеціальних дитячих магазинах, які мають відповідний код діяльності, і також в тих магазинах, які торгують і дорослими і дитячими товарами, де є відділ дитячих товарів - додала міністр.

Також вона наголосила, що магазини мають будуть підтвердити на що були витрачено спеціальні кошти. Окрім того, витрачати кошти можна буде як в офлайн так і в онлайн магазинах.

Нагадаємо

Сьогодні, 7 липня, за ініціативи Президента Кабмін ухвалить рішення про запуск нової виплати - "Пакунок школяра".