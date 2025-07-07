Кабмін запустив виплату 5 тис. грн за послугою "Пакунок школяра" - Шмигаль

Сьогодні, 7 липня, за ініціативи Президента Кабмін ухвалить рішення про запуск нової виплати - "Пакунок школяра". Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію. Все буде зручно і просто.

Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Шмигаль підкреслив, що Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.

Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

Запуск "Пакунку школяра" — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні - додав Шмигаль

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