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В Україні зафіксовано найнижчу кількість школярів за 30 років - дослідження

Київ • УНН

 • 381 перегляди

Кількість школярів в Україні досягла найнижчого рівня за 30 років, що пов'язано з масовим виїздом учнів старших класів за кордон. За оцінками, за межами країни перебуває до 720 тисяч українських школярів.

В Україні зафіксовано найнижчу кількість школярів за 30 років - дослідження

З України масово виїжджають школярі старших класів з міркувань безпеки та з метою здобувати освіту за кордоном, щоб потім реалізувати себе в інших країнах. В Україні зафіксовано найнижчу кількість школярів за 30 років. Такі результати дослідження журналістів NGL Media, передає УНН.

Коли ми говоримо про те, хто ці випускники шкіл, які хочуть виїхати з України, то перше, що спадає на думку – це 17-річні юнаки, які хочуть скористатись шансом перетнути кордон до 18-річчя, після настання якого виїзд з України заборонений на час воєнного стану

- йдеться в дослідженні NGL Media.

Деталі

Виїжджають з України як хлопці, так і дівчата. За даними Міносвіти, загалом у старших класах щороку стає трохи більше дівчат, але зараз різниця за статтю досить незначна (1-2%). Серед випускників шкіл ця різниця може сягати 10%.

За інформацією МОН, зараз за кордоном навчається 9,3% українських школярів. Це приблизно 345 тис. дітей. Причому Міносвіти враховує лише тих школярів, які досі залишаються в українській системі освіти. Тобто оцінка відомства у 345 тис. учнів – це мінімальне число, адже багато дітей після виїзду за кордон взагалі припиняють навчання в українській школі.

Дослідження ЮНЕСКО свідчить, що станом на 2024 рік за кордоном навчалися майже 665 тис. українських школярів. Але й ця цифра неповна, бо враховує лише країни ЄС, та й то не усі, куди мігрували українці. При цьому лише 29% з цих школярів суміщають навчання в обох країнах, а ще 16% покладаються виключно на українську онлайн-освіту. Якщо екстраполювати цю тенденцію на невраховані ЮНЕСКО країни, то можна припустити, що загалом за кордоном перебувають приблизно 720 тис. українських школярів

- йдеться у публікації.
Кількість українських школярів, які офіційно навчаються у европейських школах (NGL Media)
Кількість українських школярів, які офіційно навчаються у европейських школах (NGL Media)

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, приблизно 1,4 млн вимушено переміщених українців по усьому світу – це діти 3-17 років. Найбільше школярів і дошкільнят з України зараз проживає у Німеччині, Польщі, Чехії та Великій Британії.

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За результатами аналізу NGL Media на основі даних Міносвіти про кількість учнів 8-12 класів за 2021-2025 роки, які переходили у 9-й клас, 10-й і далі, є тенденція, що кілька відсотків учнів (2-4%) щороку не переходять у наступний клас, тобто покидають школу. Це не обов’язково означає, що всі ці діти виїхали з України, але значна частина з них – напевно.

Основною причиною виїзду за кордон серед старшокласників залишається безпекове питання – сюди входить як хвилювання батьків про можливе зниження мобілізаційного віку до 18 років, так і загальна тривога за життя дітей у країні, де точиться війна. Зі схожих міркувань чимало випускників українських шкіл, навіть складаючи НМТ, все ж обирають заклади вищої освіти у Польщі, Німеччині, Чехії та інших країнах

- пояснюють аналітики.

У 2024 році до закладів вищої освіти України вступило 197 тис. студентів – це найнижчий показник за останні дев’ять років. Реагуючи на таку тенденцію, деякі університети намагаються стимулювати повернення абітурієнтів із закордону.

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Учасники дослідницької програми RAI for Ukraine проаналізували різницю у місці реєстрації учасників НМТ та місцем, де вони фізично складали тест. Так вдалося виявити, що у 2022 році 23,5 тис. випускників шкіл (10% від усіх) складали цей тест за кордоном. А 32% випускників взагалі не реєструвались на складання НМТ, який обов’язковий для вступу в українські університети.

Ми ж розуміємо, що ті випускники, які перебувають за кордоном, можуть скласти цей тест про всяк випадок. І це не означає, що вони всі думають над вступом в український університет. Тому до тих 32%, які взагалі не складали НМТ, можна сміливо додати ще частину тих, хто його склав, але не вступав в Україні. Тобто втрати насправді ще більші, просто ми оперуємо не всіма даними. Тому так, доволі великий відсоток випускників справді не розглядають вступ в українські університети з точки зору або безпеки, або закритих кордонів

- пояснила у розмові з NGL Media одна з авторок дослідження Тетяна Захарченко з Українського католицького університету.

Попередні результати НМТ-2025: найбільше 200-бальників - із математики01.07.25, 14:00 • 955 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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