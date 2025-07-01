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В Украине зафиксировано самое низкое количество школьников за 30 лет - исследование

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Количество школьников в Украине достигло самого низкого уровня за 30 лет, что связано с массовым выездом учащихся старших классов за границу. По оценкам, за пределами страны находится до 720 тысяч украинских школьников.

В Украине зафиксировано самое низкое количество школьников за 30 лет - исследование

Соображения безопасности и желание получить образование за рубежом, чтобы потом реализовать себя в других странах, заставляют старшеклассников массово уезжать из Украины. В Украине зафиксировано наименьшее количество школьников за 30 лет. Такие результаты исследования журналистов NGL Media, передает УНН.

Когда мы говорим о том, кто эти выпускники школ, которые хотят уехать из Украины, то первое, что приходит на ум, — это 17-летние юноши, которые хотят воспользоваться шансом пересечь границу до 18-летия, после наступления которого выезд из Украины запрещен на время военного положения.

- говорится в исследовании NGL Media.

Детали

Из Украины уезжают как парни, так и девушки. По данным Минобразования, в целом в старших классах ежегодно становится чуть больше девушек, но сейчас разница по полу достаточно незначительна (1-2%). Среди выпускников школ эта разница может достигать 10%.

По информации МОН, сейчас за рубежом обучается 9,3% украинских школьников. Это примерно 345 тыс. детей. Причем Минобразования учитывает только тех школьников, которые до сих пор остаются в украинской системе образования. То есть оценка ведомства в 345 тыс. учеников – это минимальное число, ведь многие дети после выезда за границу вообще прекращают обучение в украинской школе.

Исследование ЮНЕСКО свидетельствует, что по состоянию на 2024 год за рубежом обучались почти 665 тыс. украинских школьников. Но и эта цифра неполна, так как учитывает только страны ЕС, да и то не все, куда мигрировали украинцы. При этом только 29% из этих школьников совмещают обучение в обеих странах, а еще 16% полагаются исключительно на украинское онлайн-образование. Если экстраполировать эту тенденцию на неучтенные ЮНЕСКО страны, то можно предположить, что в целом за рубежом находятся примерно 720 тыс. украинских школьников.

- говорится в публикации.
Количество украинских школьников, официально обучающихся в европейских школах (NGL Media)
Количество украинских школьников, официально обучающихся в европейских школах (NGL Media)

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, примерно 1,4 млн вынужденно перемещенных украинцев по всему миру – это дети 3-17 лет. Больше всего школьников и дошкольников из Украины сейчас проживает в Германии, Польше, Чехии и Великобритании.

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По результатам анализа NGL Media на основе данных Минобразования о количестве учеников 8-12 классов за 2021-2025 годы, которые переходили в 9-й класс, 10-й и далее, наблюдается тенденция, что несколько процентов учеников (2-4%) ежегодно не переходят в следующий класс, то есть покидают школу. Это не обязательно означает, что все эти дети выехали из Украины, но значительная часть из них – наверное.

Основной причиной выезда за границу среди старшеклассников остается вопрос безопасности – сюда входит как беспокойство родителей о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет, так и общая тревога за жизнь детей в стране, где идет война. По схожим соображениям многие выпускники украинских школ, даже сдавая НМТ, все же выбирают учреждения высшего образования в Польше, Германии, Чехии и других странах.

- объясняют аналитики.

В 2024 году в учреждения высшего образования Украины поступило 197 тыс. студентов – это самый низкий показатель за последние девять лет. Реагируя на такую тенденцию, некоторые университеты пытаются стимулировать возвращение абитуриентов из-за рубежа.

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Участники исследовательской программы RAI for Ukraine проанализировали разницу между местом регистрации участников НМТ и местом, где они физически сдавали тест. Так удалось обнаружить, что в 2022 году 23,5 тыс. выпускников школ (10% от всех) сдавали этот тест за рубежом. А 32% выпускников вообще не регистрировались на сдачу НМТ, который обязателен для поступления в украинские университеты.

Мы же понимаем, что те выпускники, которые находятся за границей, могут сдать этот тест на всякий случай. И это не означает, что они все думают о поступлении в украинский университет. Поэтому к тем 32%, которые вообще не сдавали НМТ, можно смело добавить еще часть тех, кто его сдал, но не поступал в Украине. То есть потери на самом деле еще больше, просто мы оперируем не всеми данными. Поэтому да, довольно большой процент выпускников действительно не рассматривают поступление в украинские университеты с точки зрения либо безопасности, либо закрытых границ.

- пояснила в разговоре с NGL Media одна из авторов исследования Татьяна Захарченко из Украинского католического университета.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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