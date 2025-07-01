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Предварительные результаты НМТ-2025: больше всего 200-балльников — по математике

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Обнародованы результаты 13 из 17 основных сессий НМТ 2024, охватив более 218 тысяч участников. 2414 абитуриентов получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, из них трое — по всем четырём.

Предварительные результаты НМТ-2025: больше всего 200-балльников — по математике

Готовы результаты 13 из 17 основных сессий Государственного мультипредметного теста этого года. То есть, более 218 тысяч участников тестирования знают о своих успехах. На все основные сессии НМТ явился 91% от числа зарегистрированных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Несмотря на сложные обстоятельства военного времени, абитуриенты из всех регионов, в том числе и прифронтовых, демонстрируют высокую мотивацию, явку и конкурентоспособные результаты. Это важное свидетельство зрелости украинской молодежи и устойчивости нашей образовательной системы

- отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Детали

Наибольшее количество 200-балльников показали высокий уровень знаний именно в математике. Таких участников уже 1163. На втором месте английский язык — 765 максимальных результатов; на третьем — украинский язык, где 658 участников получили 200 баллов.

Всего 2414 абитуриентов сдали хотя бы один предмет на 200 баллов. Из них 250 сдали два предмета на максимальный балл, 31 участник — три предмета, а трое имеют 200 баллов по четырем предметам.

Доля тех, кто не сдал математику, сейчас составляет 11,7%, в прошлом году этот показатель был выше — 14%. В то же время среди выборочных предметов самыми сложными оказались физика — 10% участников не справились, химия — 6% и испанский язык — 4,5% участников не преодолели пороговый балл.

Количество участников НМТ, которые выбирают эти предметы, незначительно, поэтому шкала оценивания для них становится более чувствительной.

Всего на НМТ 2025 года зарегистрировались 317 083 участника — это больше, чем в 2024 году (312 508).

Стабильным остается количество регистраций тех, кто сдает НМТ за границей, что доказывает желание учиться в Украине. Из зарегистрированных в этом году 236 529 — выпускники этого года. Остальные — те, кто возвращается к высшему образованию после перерыва, уже в возрасте старше 18 лет

- отметили в Минобразования.

Что делать абитуриентам, пропустившим НМТ из-за вражеских обстрелов - разъяснение24.06.25, 15:05 • 2337 просмотров

Кто не преодолел порог НМТ по некоторым предметам, сохраняет возможность поступить в учреждения профессионального предвысшего и профессионального образования, подчеркнули в МОН.

Украина нуждается в механиках, строителях, специалистах в агросфере, младшем медицинском персонале — именно такие направления являются перспективными на рынке труда и ключевыми для восстановления страны.

- напомнили в ведомстве.

Дополнительная сессия НМТ-2025 продлится до 25 июля. Участники, которые по уважительным причинам не сдали НМТ во время первой сессии, еще имеют возможность пройти тестирование, выбрать образовательный маршрут и воспользоваться поддержкой, которую государство оказывает абитуриентам через систему бюджетных приоритетов и грантов на компенсацию стоимости обучения.

С 1 июля начинается вступительная кампания в ПТУ: в МОН объяснили, что нужно для поступления30.06.25, 11:13 • 1762 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

Образование
Лісовий Оксен Васильович
Министерство образования и науки Украины
Украина
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