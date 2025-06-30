С 1 июля начинается вступительная кампания в ПТУ: в МОН объяснили, что нужно для поступления

$41.640.06
48.780.14
ukenru
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
06:31 • 18806 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 43211 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 90913 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 89706 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 220586 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 183258 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 94493 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 104488 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 148833 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 248474 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
8м/с
40%
745мм
Популярные новости
Пограничники показали уничтожение двух российских орудий и шестерых оккупантов под Волчанском30 июня, 00:10 • 13743 просмотра
Нетаньяху: победа Израиля в войне против Ирана открывает большие региональные перспективы30 июня, 00:42 • 20405 просмотра
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: двое погибших, трое раненых30 июня, 01:49 • 19961 просмотра
Кривой Рог подвергся дроновой атаке рф, есть попадание - Вилкул07:05 • 11527 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит07:19 • 6758 просмотра
публикации
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы06:31 • 18807 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 220587 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 248474 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 235448 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 294451 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Андрій Єрмак
Рафаэль Гросси
Лісовий Оксен Васильович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Харьковская область
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит07:19 • 6952 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 65773 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 78317 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 183259 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 57851 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Х-101
Калибр (семейство ракет)
Нефть марки Brent

С 1 июля начинается вступительная кампания в ПТУ: в МОН объяснили, что нужно для поступления

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Министерство образования и науки начинает вступительную кампанию в профтехучилища с 1 июля, приглашая молодежь, ветеранов и ВПЛ получить востребованные профессии. Поступление доступно на бюджетной и контрактной основе, продолжительность обучения – от 6 месяцев до 3 лет.

С 1 июля начинается вступительная кампания в ПТУ: в МОН объяснили, что нужно для поступления

Министерство образования и науки призывает молодежь и взрослых людей, в том числе ветеранов и вынужденно перемещенных лиц, освоить профессии, которым обучают в профтехах. Сейчас на рынке труда эти специальности занимают 85% вакансий, пишет УНН со ссылкой на сайт МОН.

Детали

Нехватка кадров — один из ключевых вызовов для страны, который непосредственно влияет на способность к экономическому и инфраструктурному восстановлению. К примеру, недавно Конфедерация строителей Украины заявила о нехватке квалифицированных специалистов на 70%. А по данным Минцифры, более 85% вакансий — это профессии, которым обучают в профтехах: электрик, строитель, слесарь, сварщик, повар, кондитер, парикмахер, водитель, IT-специалист, радиотехник и т.д.

- говорится в сообщении МОН.

В МОН заявили, что молодежь и взрослых, в частности ветеранов и вынужденно перемещенных лиц, нужно обучать наиболее востребованным на рынке труда профессиям в профтехах и помочь им начать собственную карьеру.

Отмечается, что МОН совместно с профтехами осовременивает мастерские и лаборатории. Учиться можно как на бюджете, так и на контракте. Подать заявление на поступление необходимо до конца сентября лично в заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕДЕБО:

  • текстовая инструкция регистрации в электронном кабинете;
    • видеоинструкция.

      Чтобы найти и выбрать профтех в Украине, нужно перейти на сайт "Профтех онлайн" и нажать на раздел "Выбери свой". С помощью фильтров можно быстро найти нужное заведение по региону и профессии.

      Также на сайте можно подробнее узнать о направлениях обучения, преимуществах рабочих профессий, а также получить ответы на самые распространенные вопросы о поступлении.

      Продолжительность обучения в профтехах — от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Стипендия — от 1350 грн

      - говорится в сообщении МОН.

      Учебные заведения самостоятельно определяют сроки приема документов. Обычно это происходит с 1 июля до конца августа, но возможен также донабор до конца сентября. Для поступления необходимо подать следующие документы:

      • заявление;
        • оригинал или копия свидетельства об окончании 9 или 11 класса;
          • 6 фотографий 3х4;
            • медицинская справка;
              • копии документов, подтверждающих право на льготы (если есть);
                • копия паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).

                  Подать заявление можно в несколько заведений одновременно.

                  Выпускники школ имеют возможность быстро выйти на рынок труда с востребованной профессией, а современное профтехобразование способствует этому. На сегодня основная доля вакансий — это именно те специальности, которые можно освоить в профтехах. Мы модернизируем материально-техническое обеспечение, совершенствуем образовательные программы, привлекаем к партнерству представителей бизнеса. Такие шаги обеспечивают соответствие уровня знаний и навыков выпускников профтехов потребностям рынка труда. А также дают возможность молодым людям быстро получить рабочую специальность, трудоустроиться и начать свой карьерный путь

                  - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.

                  Для поступления в профтехи не требуется сдавать НМТ (национальный мультипредметный тест). Вместо этого проводится конкурсный отбор, этапы которого каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Обычно рейтинг абитуриентов формируется на основе среднего балла школьного аттестата.

                  Увеличить количество поступающих в профтехи в этом году — наша приоритетная задача. Мы обновляем мастерские в профтехах, чтобы студенты обучались на новом оборудовании, которое соответствует требованиям рынка труда. Профтех — это уже не "план Б". Это осознанный выбор. Это возможность для молодежи получить специальность, остаться в Украине, творить ее новое будущее и развивать экономику

                  - заявил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

                  Дополнение

                  В Украине можно одновременно обучаться по двум специальностям — как в разных вузах, так и в одном. Также в 2025 году при поступлении в учреждения высшего образования некоторые абитуриенты смогут воспользоваться квотами — специальными условиями для поступления.

                  Павел Зинченко

                  Павел Зинченко

                  Образование
                  Лісовий Оксен Васильович
                  Министерство образования и науки Украины
                  Украина
                  Tesla
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  S&P 500
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Brent Oil
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gold
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gas TTF
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9