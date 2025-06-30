С 1 июля начинается вступительная кампания в ПТУ: в МОН объяснили, что нужно для поступления

Министерство образования и науки призывает молодежь и взрослых людей, в том числе ветеранов и вынужденно перемещенных лиц, освоить профессии, которым обучают в профтехах. Сейчас на рынке труда эти специальности занимают 85% вакансий, пишет УНН со ссылкой на сайт МОН.

Детали

Нехватка кадров — один из ключевых вызовов для страны, который непосредственно влияет на способность к экономическому и инфраструктурному восстановлению. К примеру, недавно Конфедерация строителей Украины заявила о нехватке квалифицированных специалистов на 70%. А по данным Минцифры, более 85% вакансий — это профессии, которым обучают в профтехах: электрик, строитель, слесарь, сварщик, повар, кондитер, парикмахер, водитель, IT-специалист, радиотехник и т.д. - говорится в сообщении МОН.

В МОН заявили, что молодежь и взрослых, в частности ветеранов и вынужденно перемещенных лиц, нужно обучать наиболее востребованным на рынке труда профессиям в профтехах и помочь им начать собственную карьеру.

Отмечается, что МОН совместно с профтехами осовременивает мастерские и лаборатории. Учиться можно как на бюджете, так и на контракте. Подать заявление на поступление необходимо до конца сентября лично в заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕДЕБО:

текстовая инструкция регистрации в электронном кабинете;

видеоинструкция.

Чтобы найти и выбрать профтех в Украине, нужно перейти на сайт "Профтех онлайн" и нажать на раздел "Выбери свой". С помощью фильтров можно быстро найти нужное заведение по региону и профессии.

Также на сайте можно подробнее узнать о направлениях обучения, преимуществах рабочих профессий, а также получить ответы на самые распространенные вопросы о поступлении.

Продолжительность обучения в профтехах — от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Стипендия — от 1350 грн - говорится в сообщении МОН.

Учебные заведения самостоятельно определяют сроки приема документов. Обычно это происходит с 1 июля до конца августа, но возможен также донабор до конца сентября. Для поступления необходимо подать следующие документы:

заявление;

оригинал или копия свидетельства об окончании 9 или 11 класса;

6 фотографий 3х4;

медицинская справка;

копии документов, подтверждающих право на льготы (если есть);

копия паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).

Подать заявление можно в несколько заведений одновременно.

Выпускники школ имеют возможность быстро выйти на рынок труда с востребованной профессией, а современное профтехобразование способствует этому. На сегодня основная доля вакансий — это именно те специальности, которые можно освоить в профтехах. Мы модернизируем материально-техническое обеспечение, совершенствуем образовательные программы, привлекаем к партнерству представителей бизнеса. Такие шаги обеспечивают соответствие уровня знаний и навыков выпускников профтехов потребностям рынка труда. А также дают возможность молодым людям быстро получить рабочую специальность, трудоустроиться и начать свой карьерный путь - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.

Для поступления в профтехи не требуется сдавать НМТ (национальный мультипредметный тест). Вместо этого проводится конкурсный отбор, этапы которого каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Обычно рейтинг абитуриентов формируется на основе среднего балла школьного аттестата.

Увеличить количество поступающих в профтехи в этом году — наша приоритетная задача. Мы обновляем мастерские в профтехах, чтобы студенты обучались на новом оборудовании, которое соответствует требованиям рынка труда. Профтех — это уже не "план Б". Это осознанный выбор. Это возможность для молодежи получить специальность, остаться в Украине, творить ее новое будущее и развивать экономику - заявил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

Дополнение

В Украине можно одновременно обучаться по двум специальностям — как в разных вузах, так и в одном. Также в 2025 году при поступлении в учреждения высшего образования некоторые абитуриенты смогут воспользоваться квотами — специальными условиями для поступления.