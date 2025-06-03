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Як вступити на дві спеціальності в одному університеті та хто може скористатися квотами: покрокове пояснення

Київ • УНН

 • 850 перегляди

В Україні можна навчатися на двох спеціальностях одночасно. У 2025 році деякі абітурієнти зможуть скористатися квотами для вступу. Як правильно подати заяви – в матеріалі.

Як вступити на дві спеціальності в одному університеті та хто може скористатися квотами: покрокове пояснення

В Україні можна одночасно навчатися на двох спеціальностях — як у різних вишах, так і в одному. Також у 2025 році під час вступу до закладів вищої освіти деякі абітурієнти зможуть скористатися квотами — спеціальними умовами для вступу. Як правильно подати заяви, коли підтверджувати участь у конкурсі на контракт і чому не можна отримати бюджет і грант одночасно - пише УНН із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Вступ на дві спеціальності одночасно

Абітурієнти мають право подавати заяви на різні спеціальності в одному або кількох вишах. Навіть паралельне навчання — цілком законне. Головне — пройти стандартну процедуру подання заяв через електронний кабінет вступника.

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Подання заяв

Подати заяви можна з 19 липня до 1 серпня;

Допускається максимум 15 заяв: 5 заяв на бюджет (з обов’язковим пріоритетом) та до 10 заяв на контракт (пріоритет можна виставити, але не обов’язково).

Розгляд заяв і формування рейтингових списків відбувається у визначені Міністерством освіти і науки строки.

Як вступити на другу спеціальність у тому ж виші

Після того, як вступник 11 серпня буде зарахований на бюджет (або на контракт у випадку подання заяви на контракт з пріоритетом), він може також брати участь у конкурсному відборі на контракт на іншу спеціальність, на яку він вже подав заяву в своєму електронному кабінеті. Алгоритм дій такий:

  • подайте заяви на обидві спеціальності (одну на бюджет, іншу — на контракт);
    • після зарахування на бюджет 11 серпня система деактивує всі інші заяви;
      • щоб залишити другу заяву активною, зайдіть в електронний кабінет і натисніть «Підтверджую участь у конкурсі на контракт» біля потрібної заяви;

        Тепер ви зможете пройти конкурс на контрактне навчання за іншою спеціальністю.

        Зарахування на контракт відбувається з 11 до 30 серпня.

        Додатковий набір

        Якщо не встигли чи передумали — є шанс вступити під час додаткового набору: 

        • додаткові хвилі набору на контракт тривають з 1 вересня до 20 жовтня;
          • після 20 жовтня електронний кабінет буде деактивовано, і вступна кампанія завершиться.

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            Бюджет і грант не можна отримати одночасно

            Якщо вас уже зарахували на бюджет, то грант на контрактну форму (на другу спеціальність) отримати не можна — навіть із високими балами.

            Це тому, що держава фінансує лише одне навчання на кожному освітньому рівні: або бюджет, або грант.

            Тому перед поданням заяв необхідно точно визначитись з пріоритетами та планом на другу спеціальність. Це допоможе уникнути плутанини й не втратити шанс навчатись там, де справді хочеться.

            Хто має право вступати за квотою

            У 2025 році під час вступу до закладів вищої освіти деякі абітурієнти зможуть скористатися квотами — спеціальними умовами для вступу.

            Квота — це пільговий механізм для вступників, які через життєві обставини потребують особливої підтримки. Існує два типи квот: квота-1 та квота-2.

            Хто має право на квоту-1

            Це квота для соціально вразливих категорій, яка надає перевагу під час вступу на бюджет.

            Мають право на квоту-1:

            • особи з інвалідністю I або II груп;
              • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;
                • військовослужбовці (крім строкової служби);
                  • полонені внаслідок збройної агресії проти України;
                    • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

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                      Хто має право на квоту-2

                      Це квота для вступників з окупованих або прифронтових територій. Вона дає можливість вступати за результатами співбесіди, без НМТ.

                      Мають право на квоту-2:

                      • зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах, де ведуться бойові дії, станом на будь-яку дату з 1 червня по 30 вересня року вступу;
                        • зареєстровані на звільнених територіях, якщо їхня окупація завершилася після 1 січня року вступу, і вони або залишаються на цих територіях, або переїхали в межах України в тому ж році.

                          Обсяг квоти-2

                          • 10% — у більшості вишів (але не менше одного місця);
                            • 40% — у переміщених закладах вищою освіти, а також у закладах Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

                              Кількість місць за квотою визначається правилами прийому кожного університету і публікується разом із загальним обсягом держзамовлення.

                              Щоб скористатися квотою, треба обов’язково підтвердити свою пільгу документально під час подачі заяви.

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                              Альона Уткіна

                              Альона Уткіна

                              СуспільствоОсвіта
                              Міністерство освіти і науки України
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                              Gas TTF
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