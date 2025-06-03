Як вступити на дві спеціальності в одному університеті та хто може скористатися квотами: покрокове пояснення
Київ • УНН
В Україні можна навчатися на двох спеціальностях одночасно. У 2025 році деякі абітурієнти зможуть скористатися квотами для вступу. Як правильно подати заяви – в матеріалі.
В Україні можна одночасно навчатися на двох спеціальностях — як у різних вишах, так і в одному. Також у 2025 році під час вступу до закладів вищої освіти деякі абітурієнти зможуть скористатися квотами — спеціальними умовами для вступу. Як правильно подати заяви, коли підтверджувати участь у конкурсі на контракт і чому не можна отримати бюджет і грант одночасно - пише УНН із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Вступ на дві спеціальності одночасно
Абітурієнти мають право подавати заяви на різні спеціальності в одному або кількох вишах. Навіть паралельне навчання — цілком законне. Головне — пройти стандартну процедуру подання заяв через електронний кабінет вступника.
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Подання заяв
Подати заяви можна з 19 липня до 1 серпня;
Допускається максимум 15 заяв: 5 заяв на бюджет (з обов’язковим пріоритетом) та до 10 заяв на контракт (пріоритет можна виставити, але не обов’язково).
Розгляд заяв і формування рейтингових списків відбувається у визначені Міністерством освіти і науки строки.
Як вступити на другу спеціальність у тому ж виші
Після того, як вступник 11 серпня буде зарахований на бюджет (або на контракт у випадку подання заяви на контракт з пріоритетом), він може також брати участь у конкурсному відборі на контракт на іншу спеціальність, на яку він вже подав заяву в своєму електронному кабінеті. Алгоритм дій такий:
- подайте заяви на обидві спеціальності (одну на бюджет, іншу — на контракт);
- після зарахування на бюджет 11 серпня система деактивує всі інші заяви;
- щоб залишити другу заяву активною, зайдіть в електронний кабінет і натисніть «Підтверджую участь у конкурсі на контракт» біля потрібної заяви;
Тепер ви зможете пройти конкурс на контрактне навчання за іншою спеціальністю.
Зарахування на контракт відбувається з 11 до 30 серпня.
Додатковий набір
Якщо не встигли чи передумали — є шанс вступити під час додаткового набору:
- додаткові хвилі набору на контракт тривають з 1 вересня до 20 жовтня;
- після 20 жовтня електронний кабінет буде деактивовано, і вступна кампанія завершиться.
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Бюджет і грант не можна отримати одночасно
Якщо вас уже зарахували на бюджет, то грант на контрактну форму (на другу спеціальність) отримати не можна — навіть із високими балами.
Це тому, що держава фінансує лише одне навчання на кожному освітньому рівні: або бюджет, або грант.
Тому перед поданням заяв необхідно точно визначитись з пріоритетами та планом на другу спеціальність. Це допоможе уникнути плутанини й не втратити шанс навчатись там, де справді хочеться.
Хто має право вступати за квотою
У 2025 році під час вступу до закладів вищої освіти деякі абітурієнти зможуть скористатися квотами — спеціальними умовами для вступу.
Квота — це пільговий механізм для вступників, які через життєві обставини потребують особливої підтримки. Існує два типи квот: квота-1 та квота-2.
Хто має право на квоту-1
Це квота для соціально вразливих категорій, яка надає перевагу під час вступу на бюджет.
Мають право на квоту-1:
- особи з інвалідністю I або II груп;
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;
- військовослужбовці (крім строкової служби);
- полонені внаслідок збройної агресії проти України;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
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Хто має право на квоту-2
Це квота для вступників з окупованих або прифронтових територій. Вона дає можливість вступати за результатами співбесіди, без НМТ.
Мають право на квоту-2:
- зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах, де ведуться бойові дії, станом на будь-яку дату з 1 червня по 30 вересня року вступу;
- зареєстровані на звільнених територіях, якщо їхня окупація завершилася після 1 січня року вступу, і вони або залишаються на цих територіях, або переїхали в межах України в тому ж році.
Обсяг квоти-2
- 10% — у більшості вишів (але не менше одного місця);
- 40% — у переміщених закладах вищою освіти, а також у закладах Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.
Кількість місць за квотою визначається правилами прийому кожного університету і публікується разом із загальним обсягом держзамовлення.
Щоб скористатися квотою, треба обов’язково підтвердити свою пільгу документально під час подачі заяви.
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