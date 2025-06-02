У новому навчальному році офіцери освітньої безпеки зʼявляться у 3000 українських школах – МОН

У 2025-2026 навчальному році офіцери освітньої безпеки працюватимуть у 3000 українських школах. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова, передає кореспондент УНН.

Вона зазначила, що на сьогодні в понад 1600 українських школах уже працюють офіцери освітньої безпеки. Їхнє основне завдання – запобігати ризикам і небезпекам для школярів, зокрема, спробам вербування підлітків російськими спецслужбами.

З такими ситуаціями, які стають, на жаль, реаліями нашого сьогодення, працює зокрема і офіцер Служби освітньої безпеки. Таких офіцерів ми маємо вже у понад 1600 школах. Це проєкт, який Міністерство освіти та науки реалізує спільно з Міністерством внутрішніх справ. І плани на наступний рік – до 3000 шкіл покрити подібними комплексами безпеки за участі безпосередньо й особи, яка відповідає фізично та перебуває в цьому просторі