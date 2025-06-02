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У новому навчальному році офіцери освітньої безпеки зʼявляться у 3000 українських школах – МОН

Київ • УНН

 • 706 перегляди

З 2025 року офіцери освітньої безпеки будуть працювати у 3000 українських школах. Зараз вони вже залучені до освітнього процесі у понад 1600 школах, запобігаючи ризикам, зокрема вербуванню підлітків.

У новому навчальному році офіцери освітньої безпеки зʼявляться у 3000 українських школах – МОН

У 2025-2026 навчальному році офіцери освітньої безпеки працюватимуть у 3000 українських школах. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова, передає кореспондент УНН.

Деталі

Вона зазначила, що на сьогодні в понад 1600 українських школах уже працюють офіцери освітньої безпеки. Їхнє основне завдання – запобігати ризикам і небезпекам для школярів, зокрема, спробам вербування підлітків російськими спецслужбами.

З такими ситуаціями, які стають, на жаль, реаліями нашого сьогодення, працює зокрема і офіцер Служби освітньої безпеки. Таких офіцерів ми маємо вже у понад 1600 школах. Це проєкт, який Міністерство освіти та науки реалізує спільно з Міністерством внутрішніх справ. І плани на наступний рік – до 3000 шкіл покрити подібними комплексами безпеки за участі безпосередньо й особи, яка відповідає фізично та перебуває в цьому просторі

 – розповіла Кузьмичова.

Вона також повідомила, що наразі відомо про понад 1000 випадків вербування українських підлітків російськими спецслужбами.

У травні кожні 18 хвилин до "Мрії" приєднувалась одна школа – Федоров31.05.25, 19:23 • 3848 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Освіта
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Україна
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