У новому навчальному році офіцери освітньої безпеки зʼявляться у 3000 українських школах – МОН
Київ • УНН
З 2025 року офіцери освітньої безпеки будуть працювати у 3000 українських школах. Зараз вони вже залучені до освітнього процесі у понад 1600 школах, запобігаючи ризикам, зокрема вербуванню підлітків.
У 2025-2026 навчальному році офіцери освітньої безпеки працюватимуть у 3000 українських школах. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова, передає кореспондент УНН.
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Вона зазначила, що на сьогодні в понад 1600 українських школах уже працюють офіцери освітньої безпеки. Їхнє основне завдання – запобігати ризикам і небезпекам для школярів, зокрема, спробам вербування підлітків російськими спецслужбами.
З такими ситуаціями, які стають, на жаль, реаліями нашого сьогодення, працює зокрема і офіцер Служби освітньої безпеки. Таких офіцерів ми маємо вже у понад 1600 школах. Це проєкт, який Міністерство освіти та науки реалізує спільно з Міністерством внутрішніх справ. І плани на наступний рік – до 3000 шкіл покрити подібними комплексами безпеки за участі безпосередньо й особи, яка відповідає фізично та перебуває в цьому просторі
Вона також повідомила, що наразі відомо про понад 1000 випадків вербування українських підлітків російськими спецслужбами.
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