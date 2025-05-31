У травні кожні 18 хвилин до "Мрії" приєднувалась одна школа – Федоров

Цього місяця протягом робочого дня кожні 18 хвилин до Мрії приєднувалась одна школа. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Протягом робочого дня кожні 18 хвилин до Мрії приєднувалась одна школа. Крутий результат у травні

Глава Мінцифри зазначив, масштабування йде швидко, і це лише початок.

Менше рутини, більше свободи для вчителів, гнучкості й можливостей для дітей розкривати себе. Мрія — це вже new normal для шкіл