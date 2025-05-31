У травні кожні 18 хвилин до "Мрії" приєднувалась одна школа – Федоров
Київ • УНН
У травні кожні 18 хвилин одна школа приєднувалась до проєкту "Мрія". Михайло Федоров наголосив на швидкому масштабуванні та впровадженні нових можливостей для освіти.
Цього місяця протягом робочого дня кожні 18 хвилин до Мрії приєднувалась одна школа. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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Федоров: "Мрію" вже впроваджують понад 700 шкіл, до кінця року - буде більше ніж 2 тисячі27.05.25, 14:04 • 2006 переглядiв