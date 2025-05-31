В мае каждые 18 минут к "Мрии" присоединялась одна школа – Федоров
Киев • УНН
В мае каждые 18 минут одна школа присоединялась к проекту "Мрия". Михаил Федоров отметил быстрое масштабирование и внедрение новых возможностей для образования.
В этом месяце в течение рабочего дня каждые 18 минут к Мрии присоединялась одна школа. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
В течение рабочего дня каждые 18 минут к Мрии присоединялась одна школа. Крутой результат в мае
Глава Минцифры отметил, масштабирование идет быстро, и это только начало.
Меньше рутины, больше свободы для учителей, гибкости и возможностей для детей раскрывать себя. Мрия — это уже new normal для школ
Федоров: "Мечту" уже внедряют более 700 школ, до конца года - будет больше чем 2 тысячи27.05.25, 14:04 • 2002 просмотра