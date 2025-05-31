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Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом
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В мае каждые 18 минут к "Мрии" присоединялась одна школа – Федоров

Киев • УНН

 • 834 просмотра

В мае каждые 18 минут одна школа присоединялась к проекту "Мрия". Михаил Федоров отметил быстрое масштабирование и внедрение новых возможностей для образования.

В мае каждые 18 минут к "Мрии" присоединялась одна школа – Федоров

В этом месяце в течение рабочего дня каждые 18 минут к Мрии присоединялась одна школа. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

В течение рабочего дня каждые 18 минут к Мрии присоединялась одна школа. Крутой результат в мае 

- сообщил Федоров.

Глава Минцифры отметил, масштабирование идет быстро, и это только начало.

Меньше рутины, больше свободы для учителей, гибкости и возможностей для детей раскрывать себя. Мрия — это уже new normal для школ 

- резюмировал Федоров.

Федоров: "Мечту" уже внедряют более 700 школ, до конца года - будет больше чем 2 тысячи27.05.25, 14:04 • 2002 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ТехнологииОбразование
Михаил Федоров
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