В мае каждые 18 минут к "Мрии" присоединялась одна школа – Федоров

В этом месяце в течение рабочего дня каждые 18 минут к Мрии присоединялась одна школа. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

В течение рабочего дня каждые 18 минут к Мрии присоединялась одна школа. Крутой результат в мае - сообщил Федоров.

Глава Минцифры отметил, масштабирование идет быстро, и это только начало.

Меньше рутины, больше свободы для учителей, гибкости и возможностей для детей раскрывать себя. Мрия — это уже new normal для школ - резюмировал Федоров.

Федоров: "Мечту" уже внедряют более 700 школ, до конца года - будет больше чем 2 тысячи