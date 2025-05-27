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Федоров: "Мечту" уже внедряют более 700 школ, до конца года - будет больше чем 2 тысячи

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Образовательная платформа "Мрія" продолжает внедряться в украинских школах. Уже более 700 учебных заведений используют платформу, и до конца года их количество превысит две тысячи.

Федоров: "Мечту" уже внедряют более 700 школ, до конца года - будет больше чем 2 тысячи

Уже более 700 школ по всей Украине начали внедрять образовательную платформу "Мрія", которая вышла из бета-теста только в марте. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума "Образование новой Украины", передает УНН.

Детали 

Мы только в марте анонсировали выход из бета-теста и уже больше, чем 700 школ начали внедрять мечту. До 1 сентября, думаю будет уже больше тысячи, до конца года - более двух тысяч. В следующем году, я надеюсь, что мы сможем покрыть все школы нашей страны

- отметил Федоров.

Напомним 

По состоянию на 14 мая уже 500 украинских школ, включая лицеи Львовщины и релоцированные школы Донетчины, использовали образовательную экосистему "Мрія", которая предлагает инструменты для уменьшения бюрократии и совершенствования образовательного процесса.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоТехнологииОбразование
Львовская область
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Михаил Федоров
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