Без паперової бюрократії, але з увагою до учнів: 500 шкіл вже у екосистемі "Мрія", повідомили у Мінцифри

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф
16:00 • 11055 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14:42 • 14159 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

13:55 • 41581 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
13:50 • 26831 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

13:18 • 26642 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

12:09 • 64282 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
14 травня, 07:33 • 50041 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 71064 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

14 травня, 05:56 • 61789 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

14 травня, 05:00 • 67057 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
28%
745мм
Популярнi новини

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 49443 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

14 травня, 08:02 • 99044 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

14 травня, 09:07 • 88404 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 35073 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 84441 перегляди
Публікації

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

16:00 • 10988 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

13:55 • 41498 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

12:09 • 64226 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 84947 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

14 травня, 09:07 • 88877 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14:08 • 12466 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

11:12 • 22175 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 35462 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 49797 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 62780 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Без паперової бюрократії, але з увагою до учнів: 500 шкіл вже у екосистемі "Мрія", повідомили у Мінцифри

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Вже 500 українських шкіл, включаючи ліцеї Львівщини та релоковані школи Донеччини, використовують освітню екосистему "Мрія", яка пропонує інструменти для зменшення бюрократії та вдосконалення освітнього процесу.

Без паперової бюрократії, але з увагою до учнів: 500 шкіл вже у екосистемі "Мрія", повідомили у Мінцифри

До трансофрмації освіти приєднуються все більше українських освітніх закладів. Вже мають доступ до інновацій ліцеї на Львівщині та релоковані школи з Донеччини, та інших регіонів.

Передає УНН із посиланням на канал Міністерства цифрової трансформації України.

Деталі

За оновленими даними, до освітньої екосистеми вже приєдналися 500 шкіл. Освітній застосунок та вебпортал пропонує низку інструментів, як-то бібліотека персоналізованого контенту, журнали, конструктор розкладу та інше для того, щоб трансформувати процес освіти у таку форму, де за описом Мінцифри - можна "забути про паперову бюрократію" і "приділити більше часу учням". 

В профільному міністерстві нагадують, що для того, аби стати частиною освітньої екосистеми "Мрія", слід заповнити заявку на відповідному сайті.

З приводу 500 шкіл, наведено пояснення, що це заклади "від великих ліцеїв на Львівщині до релокованих шкіл з Донеччини" - усі вони мають доступ до інновацій. 

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Запорізька область стала першою, де всі школи приєдналися до освітньої екосистеми "Мрія", попри близькість до фронту. 150 шкіл вже працюють з "Мрією".

Булінг у закладах освіти: освітній омбудсмен назвала кількість скарг з початку року24.04.25, 14:34 • 6972 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ТехнологіїОсвіта
Львівська область
Україна
Brent
$66.10
Bitcoin
$103,507.60
S&P 500
$5,895.96
Tesla
$346.37
Газ TTF
$35.15
Золото
$3,186.89
Ethereum
$2,597.13