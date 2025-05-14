Без бумажной бюрократии, но с вниманием к ученикам: 500 школ уже в экосистеме "Мрія", сообщили в Минцифры

К трансофрмации образования присоединяются все больше украинских образовательных учреждений. Уже имеют доступ к инновациям лицеи на Львовщине и релоцированные школы из Донецкой области, и других регионов.

Передает УНН со ссылкой на канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Детали

По обновленным данным, к образовательной экосистеме уже присоединились 500 школ. Образовательное приложение и вебпортал предлагает ряд инструментов, как библиотека персонализированного контента, журналы, конструктор расписания и прочее для того, чтобы трансформировать процесс образования в такую форму, где по описанию Минцифры - можно "забыть о бумажной бюрократии" и "уделить больше времени ученикам".

В профильном министерстве напоминают, что для того, чтобы стать частью образовательной экосистемы "Мрія", следует заполнить заявку на соответствующем сайте.

По поводу 500 школ, приведено объяснение, что это заведения "от больших лицеев на Львовщине до релоцированных школ из Донецкой области" - все они имеют доступ к инновациям.

Напомним

УНН сообщал, что Запорожская область стала первой, где все школы присоединились к образовательной экосистеме "Мрія", несмотря на близость к фронту. 150 школ уже работают с "Мрією".

Офис образовательного омбудсмена с начала года получил более 50 жалоб о буллинге в учебных заведениях