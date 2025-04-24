Офис образовательного омбудсмена с начала года получил более 50 жалоб о буллинге в учебных заведениях
Киев • УНН
В Украине с начала года зафиксировано более 50 жалоб на буллинг. Некоторые руководители школ пытаются скрыть факты насилия и просят забрать документы.
Буллинг в украинских образовательных учреждениях остается распространенной практикой нарушения прав участников образовательного процесса. С начала текущего года Офис образовательного омбудсмена получил более 50 жалоб на насилие, жестокое обращение с детьми в учебных заведениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на образовательного омбудсмена Надежду Лещик в Telegram.
К сожалению, небольшая часть руководителей учебных заведений пытается скрыть эти факты, не способствует оказанию помощи пострадавшим. И, как сообщают родители пострадавших или обидчиков, их просят забрать документы из учебного заведения
Детали
Она отметила, что часть родителей также не реагирует на поведение их детей и не принимает никаких мер.
В то же время, замалчивание ситуаций насилия, жестокого обращения, в частности буллинга в учебном заведении приводит к нарушению прав участников образовательного процесса.
Как распознать буллинг и куда обращаться за помощью: советы от омбудсмена25.02.25, 13:57 • 27038 просмотров
Четкое соблюдение норм законодательства для защиты прав участников образовательного процесса должно быть нормой в работе всех руководителей учебных заведений. Не следует бояться признать наличие проблемы – стоит сосредоточить все ресурсы на ее преодоление
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