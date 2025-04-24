Офис образовательного омбудсмена с начала года получил более 50 жалоб о буллинге в учебных заведениях

Буллинг в украинских образовательных учреждениях остается распространенной практикой нарушения прав участников образовательного процесса. С начала текущего года Офис образовательного омбудсмена получил более 50 жалоб на насилие, жестокое обращение с детьми в учебных заведениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на образовательного омбудсмена Надежду Лещик в Telegram.

К сожалению, небольшая часть руководителей учебных заведений пытается скрыть эти факты, не способствует оказанию помощи пострадавшим. И, как сообщают родители пострадавших или обидчиков, их просят забрать документы из учебного заведения - отметила образовательный омбудсмен.

Детали

Она отметила, что часть родителей также не реагирует на поведение их детей и не принимает никаких мер.

В то же время, замалчивание ситуаций насилия, жестокого обращения, в частности буллинга в учебном заведении приводит к нарушению прав участников образовательного процесса.

Как распознать буллинг и куда обращаться за помощью: советы от омбудсмена

Четкое соблюдение норм законодательства для защиты прав участников образовательного процесса должно быть нормой в работе всех руководителей учебных заведений. Не следует бояться признать наличие проблемы – стоит сосредоточить все ресурсы на ее преодоление - акцентировала Лещик.

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