Как распознать буллинг и куда обращаться за помощью: советы от омбудсмена

ukenru
Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
10:21 • 66895 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
10:03 • 81451 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
09:33 • 90547 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
09:27 • 94044 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта
25 февраля, 06:30 • 105632 просмотра

Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
25 февраля, 05:50 • 105452 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 127030 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 115185 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 110024 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 105932 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

25 февраля, 03:20 • 110034 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

25 февраля, 03:29 • 113073 просмотра
Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

25 февраля, 03:55 • 112100 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 117330 просмотра
ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

07:49 • 103497 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 117330 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 178756 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 258056 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 261734 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 236313 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

12:49 • 4607 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

10:08 • 45010 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

08:04 • 71877 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 128932 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 144591 просмотра
Актуальное
Как распознать буллинг и куда обращаться за помощью: советы от омбудсмена

Как распознать буллинг и куда обращаться за помощью: советы от омбудсмена

Киев  •  УНН

 • 8124 просмотра

Read in English

Омбудсман разъяснил основные виды буллинга и механизмы защиты от него в Украине. Предоставлены контакты горячих линий и описана ответственность за травлю, включая штрафы до 3400 грн.

Буллинг - это систематическое насилие, которое может проявляться через оскорбления, унижения, физическую агрессию или социальную изоляцию. Это явление часто случается в школе, где жертвы переживают страх, тревожность и могут избегать обучения и общения с одноклассниками.

Об этом пишет омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Буллинг может быть: 

  • Психологическимт- оскорбления, унижения, запугивания, клеветы.
    • Физическим - удары, пинки, толкания, причинение физических повреждений.
      • Сексуальным - унизительные взгляды, жесты, шутки, неприемлемые прикосновения.
        • Экономическим - кражи, повреждения личных вещей, вымогательство денег и тому подобное.

          Определение буллинга как насилия и жестокого обращения с ребенком расширено в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения насилия и предотвращения жестокого обращения с детьми", который вступил в силу в октябре 2024 года

          - говорится в сообщении.

          Буллинг может проявляться не только в реальной жизни, но и в онлайн-пространстве.

          Кибербуллинг - это форма буллинга, осуществляемая посредством электронных коммуникаций. К нему относятся распространение в интернете оскорбительных материалов, создание фейковых аккаунтов, публикация компрометирующих фотографий и видео, а также оскорбления, клевета и травля через социальные сети.

          Признаки буллинга:

          • Действия обидчика повторяются и носят систематический характер. Буллер может игнорировать жертву, не допускать ее в коллектив или применять физическую силу.
            • В буллинге есть четкие стороны конфликта: обидчик, жертва и часто - наблюдатели.
              • Жертва испытывает страх, тревогу, стыд, социальную изоляцию.

                Если ребенок стал жертвой буллинга или свидетелем, важно не молчать. Рекомендуется рассказать об этом взрослым, которым ребенок доверяет: родителям, учителям, психологу или администрации школы.

                Также можно обратиться за помощью на специальные горячие линии, где окажут необходимую поддержку и советы.

                Для родителей:

                • Напишите заявление в администрацию школы о факте буллинга.
                  • Сообщите о случае в местный департамент образования или полицию.

                    Воспользуйтесь горячими линиями помощи: 

                    Детская линия: 116 111 или 0 800 500 225; Линия по вопросам буллинга: 116 000; Горячая линия по предотвращению насилия: 116 123 или 0 800 500 335; Центр бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103

                    Также Функция "Сообщить о буллинге" на сайте АКом (заявление могут подать как родители, так и дети, в том числе анонимно).

                    Добавим

                    Буллинг - это нарушение прав ребенка. Согласно статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за буллинг предусмотрены:

                    • Штрафы от 850 до 3400 грн;
                      • Общественные работы от 20 до 60 часов.

                        Ответственность могут нести не только обидчики, но и родители буллера, другие законные представители. Парламент рассматривает новые законодательные инициативы по усилению ответственности за травлю.

                        Наказание может ожидать всех причастных к случаю участников образовательного процесса, в частности наблюдателей, которые замалчивают проблему. Каждый из нас может остановить буллинг, если не останется в стороне.

                        Если администрация учебного заведения или его основатель игнорируют проблему буллинга, обратитесь к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

                        Почтовый адрес: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

                        Электронная почта: [email protected]

                        Телефоны:   

                        0 800 501 720 

                        044 299 74 08

                        Напомним,

                        Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала не бояться сообщать о сексуальных домогательствах и неэтичном поведении преподавателей, отметив проблемы в работе этических комиссий, которые часто защищают преподавателей больше, чем студентов. 

                        Юлия Гаврилюк

                        Юлия Гаврилюк

                        ОбществоЛайфхак
                        verkhovna-radaВерховная Рада
                        ukrainaУкраина

                        Обратиться по вопросам размещения рекламы