Как распознать буллинг и куда обращаться за помощью: советы от омбудсмена

Буллинг - это систематическое насилие, которое может проявляться через оскорбления, унижения, физическую агрессию или социальную изоляцию. Это явление часто случается в школе, где жертвы переживают страх, тревожность и могут избегать обучения и общения с одноклассниками.

Об этом пишет омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Буллинг может быть:

Психологическимт- оскорбления, унижения, запугивания, клеветы.

Физическим - удары, пинки, толкания, причинение физических повреждений.

Сексуальным - унизительные взгляды, жесты, шутки, неприемлемые прикосновения.

Экономическим - кражи, повреждения личных вещей, вымогательство денег и тому подобное.

Определение буллинга как насилия и жестокого обращения с ребенком расширено в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения насилия и предотвращения жестокого обращения с детьми", который вступил в силу в октябре 2024 года - говорится в сообщении.

Буллинг может проявляться не только в реальной жизни, но и в онлайн-пространстве.

Кибербуллинг - это форма буллинга, осуществляемая посредством электронных коммуникаций. К нему относятся распространение в интернете оскорбительных материалов, создание фейковых аккаунтов, публикация компрометирующих фотографий и видео, а также оскорбления, клевета и травля через социальные сети.

Признаки буллинга:

Действия обидчика повторяются и носят систематический характер. Буллер может игнорировать жертву, не допускать ее в коллектив или применять физическую силу.

В буллинге есть четкие стороны конфликта: обидчик, жертва и часто - наблюдатели.

Жертва испытывает страх, тревогу, стыд, социальную изоляцию.

Если ребенок стал жертвой буллинга или свидетелем, важно не молчать. Рекомендуется рассказать об этом взрослым, которым ребенок доверяет: родителям, учителям, психологу или администрации школы.

Также можно обратиться за помощью на специальные горячие линии, где окажут необходимую поддержку и советы.

Для родителей:

Напишите заявление в администрацию школы о факте буллинга.

Сообщите о случае в местный департамент образования или полицию.

Воспользуйтесь горячими линиями помощи:

Детская линия: 116 111 или 0 800 500 225; Линия по вопросам буллинга: 116 000; Горячая линия по предотвращению насилия: 116 123 или 0 800 500 335; Центр бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103

Также Функция "Сообщить о буллинге" на сайте АКом (заявление могут подать как родители, так и дети, в том числе анонимно).

Добавим

Буллинг - это нарушение прав ребенка. Согласно статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за буллинг предусмотрены:

Штрафы от 850 до 3400 грн;

Общественные работы от 20 до 60 часов.

Ответственность могут нести не только обидчики, но и родители буллера, другие законные представители. Парламент рассматривает новые законодательные инициативы по усилению ответственности за травлю.

Наказание может ожидать всех причастных к случаю участников образовательного процесса, в частности наблюдателей, которые замалчивают проблему. Каждый из нас может остановить буллинг, если не останется в стороне.

Если администрация учебного заведения или его основатель игнорируют проблему буллинга, обратитесь к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

Почтовый адрес: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

Электронная почта: [email protected]

Телефоны:

0 800 501 720

044 299 74 08

Напомним,

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала не бояться сообщать о сексуальных домогательствах и неэтичном поведении преподавателей, отметив проблемы в работе этических комиссий, которые часто защищают преподавателей больше, чем студентов.