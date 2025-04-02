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НАБУгейт: Офис Генпрокурора открыл уголовное производство против детективов Кривоноса за незаконное прослушивание адвокатов

Киев • УНН

 • 198102 просмотра

Офис Генпрокурора открыл дело против детективов НАБУ из-за незаконного прослушивания адвокатов. Детективы подозреваются в превышении полномочий и нарушении адвокатской тайны.

НАБУгейт: Офис Генпрокурора открыл уголовное производство против детективов Кривоноса за незаконное прослушивание адвокатов

Офис Генпрокурора открыл уголовное производство №42024000000001413 по фактам незаконного проникновения в помещение адвокатов, прослушивания и превышения служебных полномочий со стороны сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает УНН.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 162 УК Украины – незаконное проникновение в жилище или иное владение лица и незаконное проведение в нем обыска, совершенное должностными лицами. Детективы НАБУ без надлежащих правовых оснований осуществили проникновение в помещение адвокатов и провели там обыски;
    • ч. 1 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий. Речь идет о сознательных действиях правоохранителей, которые явно выходили за пределы их законных полномочий и нанесли существенный вред охраняемым законом правам граждан и юридических лиц;
      • ч. 2 ст. 397 УК Украины – препятствование деятельности защитника или нарушение адвокатской тайны.

        Речь идет о том, что должностные лица НАБУ и САП использовали свое служебное положение для вмешательства в деятельность адвокатов. В частности, были незаконно установлены устройства для прослушивания, что позволяло негласный сбор информации об общении адвокатов с клиентами.

        Добавим, что вчера представители Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Богдан Кушнир и Андрей Вознюк заявили о новых нарушениях со стороны детективов НАБУ во время обысков. Главной целью обысков они считают - посягательство на адвокатскую тайну и информацию о клиентах, которые являются подследственными самому НАБУ.

        "Можете ли вы представить степень нашего удивления, когда прибыв на место обыска мы узнали, что есть постановление суда на проведение соответствующих следственных действий. Следовательно, необходимость "заблаговременно сообщить представителям адвокатуры" был откровенно проигнорирован.

        Уже в дальнейшем детективы сообщили, что будут проверять все адвокатские досье, даже тех клиентов и тех адвокатов, которые не указаны в постановлении. На замечание о том, что все это является прямым нарушением прав и гарантий адвокатской деятельности, детектив сообщил, что он все понимает и сознательно принимает решение о выходе за пределы постановления.

        О нарушении адвокатской тайны - здесь еще интереснее. Большинство дел, которые ведут адвокаты, которые находились в этом офисе - дела подследственные НАБУ. А несколько детективов еще и осуществляют следствие по этим делам. Следовательно, можем предположить, что таким образом детективы в нарушении действующих требований закона получили доступ к адвокатскому досье, чтобы узнать о линии защиты в других уголовных производствах.

        В общем могу сообщить, что все нарушения зафиксированы и найдут свое отражение в замечаниях к протоколу обыска", - отметил в своем сообщении в Facebook Богдан Кушнир. 

        Напомним, Национальная Ассоциация адвокатов Украины обратилась в Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований с заявлением о совершении грубого преступления со стороны детективов НАБУ, которые установили "прослушку" в офисе столичных адвокатов. В Ассоциации видят в действиях детективов НАБУ нарушение ряда статей Уголовного кодекса Украины. В их обращении говорится о том, что детективы не только прослушивали, проникли в офис адвокатов в центре столицы, но и провели там незаконные обыски "до вынесения принятия следственным судьей без надлежащих на то оснований", чем грубо нарушили права и законные интересы адвокатов. Причем, как отмечается в письме, детективам НАБУ было доподлинно известно о том, что они проникают именно в офис адвокатов, поскольку этот адрес официальный и зарегистрирован в реестре адвокатов. 

        Ранее сообщалось, что НАБУ установило прослушивание в офисе столичных адвокатов. "Прослушка" была установлена в комнате для переговоров, где адвокаты обсуждали с клиентами стратегии их защиты. Причем клиенты, чьи разговоры были записаны - были подследственные самого же НАБУ.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

        политикаКриминал и ЧП
        Генеральный прокурор Украины
        Национальное антикоррупционное бюро Украины
        Украина
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