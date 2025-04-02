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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14379 перегляди

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Київ • УНН

 • 198108 перегляди

Офіс Генпрокурора відкрив справу проти детективів НАБУ через незаконне прослуховування адвокатів. Детективи підозрюються у перевищенні повноважень та порушенні адвокатської таємниці.

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження №42024000000001413 за фактами незаконного проникнення до приміщення адвокатів, прослуховування та перевищення службових повноважень з боку співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повідомляє УНН.

Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 162 КК України – незаконне проникнення до житла або іншого володіння особи та незаконне проведення в ньому обшуку, вчинене службовими особами. Детективи НАБУ без належних правових підстав здійснили проникнення в приміщення адвокатів та провели там обшуки;
    • ч. 1 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень. Йдеться про свідомі дії правоохоронців, які явно виходили за межі їхніх законних повноважень та завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам громадян та юридичних осіб;
      • ч. 2 ст. 397 КК України – перешкоджання діяльності захисника або порушення адвокатської таємниці.

        Йдеться про те, що службові особи НАБУ та САП використали своє службове становище для втручання у діяльність адвокатів. Зокрема, було незаконно встановлено пристрої для прослуховування, що дозволяло негласний збір інформації про спілкування адвокатів із клієнтами.

        Додамо, що вчора представники Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів Богдан Кушнир та Андрій Вознюк заявили про нові порушення з боку детективів НАБУ під час обшуків. Головною метою обшуків вони вважають - посягання на адвокатську таємницю та інформацію про клієнтів, які є підслідними самому НАБУ.

        "Чи можете ви уявити ступінь нашого здивування, коли прибувши на місце обшуку ми дізнались, що є ухвала суду на проведення відповідних слідчих дій. Отже, необхідність "завчасно повідомити представників адвокатури" був відверто проігнорований.

        Вже в подальшому детективи повідомили, що будуть перевіряти усі адвокатські досьє, навіть тих клієнтів та тих адвокатів які не зазначені в ухвалі. На зауваження про те, що усе це є прямим порушенням прав та гарантій адвокатської діяльності, детектив повідомив, що він все розуміє та свідомо приймає рішення про вихід за межі ухвали.

        Про порушення адвокатської таємниці - тут ще цікавіше. Більшість справ, які ведуть адвокати, які знаходились у цьому офісі - справи підслідні НАБУ. А декілька детективів ще й здійснюють слідство у цих справах. Отже, можемо припустити, що таким чином детективи в порушенні чинних вимог закону отримали доступ до адвокатського досьє аби дізнатися про лінію захисту в інших кримінальних провадженнях.

        Загалом можу повідомити, що усі порушення зафіксовані та знайдуть своє відображення у зауваженнях до протоколу обшуку", - зазначив у своєму дописі у Facebook Богдан Кушнир. 

        Нагадаємо, Національна Асоціація адвокатів України звернулася до Офісу Генпрокурора та Державного бюро розслідувань із заявою про вчинення грубого злочину з боку детективів НАБУ, які встановили "прослушку" в офісі столичних адвокатів. В Асоціації вбачають в діях детективів НАБУ порушення ряду статей Кримінального кодексу України. У їх зверненні йдеться про те, що детективи не лише прослуховували, проникли до офісу адвокатів у центрі столиці, а й провели там незаконні обшуки "до постановлення ухвалення слідчим суддею без належних на те підстав", чим грубо порушили права та законні інтереси адвокатів. При чому, як зазначається у листі, детективам НАБУ було достеменно відомо про те, що вони проникають саме в офіс адвокатів, оскільки ця адреса офіційна і зареєстрована в реєстрі адвокатів. 

        Раніше повідомлялось, що НАБУ встановило прослуховування в офісі столичних адвокатів. "Прослушку" було встановлено в кімнаті для переговорів, де адвокати обговорювали з клієнтами стратегії їх захисту. При чому клієнти, чиї розмови були записані - були підслідні самого ж НАБУ.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

        ПолітикаКримінал та НП
        Генеральний прокурор України
        Національне антикорупційне бюро України
        Україна
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