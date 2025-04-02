Титан, литий, графит: кто владеет украинскими недрами

Правом на пользование недрами в Украине обладают 2 268 компаний и 78 физических лиц. В структуре собственности проанализированных юрлиц присутствуют представители 51 страны. Более 10 юридических лиц со спецразрешениями на пользование полезными ископаемыми в своем составе имеют корпоративные группы "СКМ", "Смарт-холдинг", "Захиднадрасервис", "Истван" и "АТБ". Об этом говорится в исследовании YouControl, передает УНН.

Детали

Сообщается, что специалисты YouControl взяли за основу список критических полезных ископаемых из 50 минеральных ресурсов, опубликованный Геологической службой США (USGS) в 2022 году.

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Спецразрешения на пользование недрами и иностранные владельцы

Аналитики YouControl отмечают, что в целом 2 268 компаний и 78 физических лиц имеют 3 482 действительных специальных разрешения на пользование украинскими недрами. Большинство компаний-владельцев таких спецразрешений имеют по одному действующему разрешению, однако есть ряд компаний, где их количество достигает нескольких сотен или десятков. К примеру, государственные АО "Укргаздобыча" (213 разрешений), ПАО "Укрнафта" (89). Некоторые компании не удалось идентифицировать из-за распространенного названия (в проанализированном перечне отсутствуют коды ЕГРПОУ).

502 предприятия, связанные с 255 корпоративными группами в аналитической системе YouControl. Некоторые компании относятся к нескольким группам одновременно, а ряд корпоративных групп имеют в составе по несколько компаний из проанализированного перечня. Более 10 юридических лиц со спецразрешениями на пользование полезными ископаемыми в своем составе имеют "СКМ" (39), "Смарт-холдинг" (17), "Захиднадрасервис" (13), "Истван" (12) и "АТБ" (11).

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"Совладельцами 351 компании из 2109 являются юридические или физические лица с местом регистрации/гражданством в иностранных странах. В структуре собственности этих компаний представители из 51 страны мира. Среди участников/акционеров/бенефициаров некоторых из них могут быть компании или физические лица из нескольких иностранных стран одновременно. Больше всего среди совладельцев компаний, имеющих спецразрешения на пользование недрами, представителей Кипра (137), Нидерландов (34), Швейцарии (24), Великобритании (23), Германии (21), Чехии (16), США (14), Турции и Сейшельских островов (по 13), Австрии (12) и Белиза (10)", - говорится в исследовании.

Кто контролирует украинские критические полезные ископаемые: перечень компаний

Аналитики YouControl сообщают, что согласно данным анализа перечня специальных разрешений на пользование недрами (в том числе на пользование нефтегазоносными недрами), специальные разрешения на пользование 16 из 50 критических полезных ископаемых в Украине имеют 39 компаний. При этом некоторые компании имеют спецразрешения на пользование сразу нескольких критических минеральных ресурсов.

Анализ данных 39 юрлиц показал, что 10 из них находятся в собственности государства. 7 государственных компаний имеют спецразрешение на пользование минералом германием, а ООО "Демуринский ГОК" имеет право на пользование рудами сразу нескольких критических минералов, среди которых ванадий, ниобий, скандий и другие.

Сообщается, что имеет спецразрешение на пользование 5 из 50 критических минеральных ресурсов АО "Объединенная горно-химическая компания".

В состав 13 корпоративных групп входят/относятся 22 из проанализированных 39 компаний. Некоторые группы имеют в составе по несколько компаний, которые могут пользоваться критическими ископаемыми.

Ключевое лицо корпоративной группы "АТБ" Геннадий Буткевич является бенефициаром:

ООО "Развитие побужья" (графит);

ООО "Пержанская рудная компания" (цинк, бериллий);

ООО "Титан-апатитовая группа" (титан);

ООО "ЦФР ГРУП" (цирконий).

Отмечается, что партнером Буткевича с менее чем 10% долей в уставном капитале вышеупомянутых четырех компаний является Виталий Якименко - ключевое лицо "Группы семьи Якименко". В состав "Группы семьи Якименко" входят 3 компании, которые также имеют спецразрешения на пользование критическими минералами:

ООО "Кольормет Украины" (никель);

ООО "Майн Экстракшн" (хром);

ООО "Таурус Инфинити" (тантал).

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Право на пользование ископаемыми, содержащими титан, ванадий, скандий и цирконий имеют 3 компании из группы подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа из "Групп ДФ":

ООО "Валки-Ильменит" (титан, ванадий, скандий, цирконий);

ООО "Межиреченский ГОК" (титан);

ООО "Мотроновский ГОК" (цирконий).

Три компании со спецразрешением на пользование германием входят в состав корпоративной группы "СКМ".

ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь";

ООО "Шахта "Белозерская";

ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" также связано с группой "Смарт-Холдинг" экснардепа Вадима Новинского. Новинский ныне находится под действием санкций СНБО.

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ООО "Краснолиманское", входящее в группу "Укрдонинвест", ключевым лицом которой является Виталий Кропачев, также имеет специальное разрешение на пользование германием.

Аналитики также сообщают, что спецразрешение на пользование титановыми и циркониевыми рудами имеет ООО ВКФ "Велта", входящее в одноименную корпоративную группу "Велта", ключевым лицом которой является Андрей Бродский. В марте 2025 года в состав группы вошло ООО "Велта Минералс" (до марта 2025 года - ООО "Декарт Минералс"). Эта компания также имеет спецразрешение на пользование титановыми рудами.

Единственное юрлицо, имеющее разрешение на пользование литиевыми рудами - ООО "Укрлитийвыдобування". Бенефициаром компании выступает Сергей Табалов - ключевое лицо "Группы семьи Табаловых".

Спецразрешение на пользование ископаемыми графита, кроме вышеупомянутых юрлиц из состава групп "ОНУР" и "АТБ", получило ЧАО "Завальевский графитовый комбинат". Владельцем почти 79% акций компании является ООО "Графитинвест", 70% уставного капитала которого принадлежит австралийской компании Volt Resources Ltd.

Специальное разрешение на пользование марганцевыми рудами имеют 3 компании: ООО "Неотехинвест", АО "Марганецкий ГОК" и АО "Покровский ГОК".

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