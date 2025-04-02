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Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

Київ • УНН

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В Україні 2268 компаній та 78 фізосіб мають право на користування надрами. У власності юросіб є представники 51 країни, а у складі понад 10 компаній - групи "СКМ", "Смарт-холдинг" та інші.

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

Право на користування надрами в Україні мають 2 268 компаній та 78 фізичних осіб. У структурі власності проаналізованих юросіб присутні представники 51 країни. Понад 10 юридичних осіб зі спецдозволами на користування корисними копалинами у своєму складі мають корпоративні групи "СКМ", "Смарт-холдинг", "Західнадрасервіс", "Істван" та "АТБ". Про це йдеться в дослідженні YouControl, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що фахівці YouControl взяли за основу список критичних корисних копалин з 50 мінеральних ресурсів, що опублікувала Геологічна служба США (USGS) у 2022 році.

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Спецдозволи на користування надрами та іноземні власники

Аналітики YouControl зазначають, що в цілому 2 268 компаній і 78 фізичних осіб мають 3 482 дійсні спеціальні дозволи на користування українськими надрами. Більшість компаній-власників таких спецдозволів мають по одному дійсному дозволу, проте є ряд компаній, де їхня кількість сягає кількох сотень або десятків. До прикладу, державні АТ "Укргазвидобування" (213 дозволів), ПАТ "Укрнафта" (89). Деякі компанії не вдалося ідентифікувати через розповсюджену назву (в проаналізованому переліку відсутні коди ЄДРПОУ).

502 підприємства, пов’язані із 255 корпоративними групами в аналітичній системі YouControl. Деякі компанії відносяться до кількох груп одночасно, а низка корпоративних груп мають у складі по кілька компаній з проаналізованого переліку. Більше 10 юридичних осіб зі спецдозволами на користування корисними копалинами у своєму складі мають "СКМ" (39), "Смарт-холдинг" (17), "Західнадрасервіс" (13), "Істван" (12) та "АТБ" (11).

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"Співвласниками 351 компанії з 2109 є юридичні чи фізичні особи з місцем реєстрації/громадянством в іноземних країнах. В структурі власності цих компаній представники з 51 країни світу. Серед учасників/акціонерів/бенефіціарів деяких з них можуть бути компанії чи фізичні особи із кількох іноземних країн одночасно. Найбільше серед співвласників компаній, що мають спецдозволи на користування надрами, представників Кіпру (137), Нідерландів (34), Швейцарії (24), Великої Британії (23), Німеччини (21), Чехії (16), США (14), Туреччини та Сейшельських о-вів (по 13), Австрії (12) і Белізу (10)", - ідеться в дослідженні.

Хто контролює українські критичні корисні копалини: перелік компаній

Аналітики YouControl повідомляють, що згідно з даними аналізу переліку спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), спеціальні дозволи на користування 16 з 50 критичних корисних копалин в Україні мають 39 компаній. При цьому деякі компанії мають спецдозволи на користування одразу кількох критичних мінеральних ресурсів.

Аналіз даних 39 юросіб показав, що 10 з них знаходяться у власності держави. 7 державних компаній мають спецдозвіл на користування мінералом германієм, а ТОВ "Демурінський ГЗК" має право на користування рудами одразу кількох критичних мінералів, серед яких ванадій, ніобій, скандій та інші.

Повідомляється, що має спецдозвіл на користування 5 з 50 критичних мінеральних ресурсів АТ "об’єднана гірничо-хімічна компанія".

До складу 13 корпоративних груп входять/відносяться 22 з проаналізованих 39 компаній. Деякі групи мають у складі по кілька компаній, що можуть користуватись критичними копалинами.

Ключова особа корпоративної групи "АТБ" Геннадій Буткевич є бенефіціаром:

  • ТОВ "Розвиток побужжя" (графіт);
    • ТОВ "Пержанська рудна компанія" (цинк, берилій);
      • ТОВ "Титан-апатитова група" (титан);
        • ТОВ "ЦФР ГРУП" (цирконій).

          Зазначається, що партнером Буткевича з менше ніж 10% часткою в статутному капіталі вищезгаданих чотирьох компаній є Віталій Якименко - ключова особа "Групи родини Якименко". До складу "Групи родини Якименко" входять 3 компанії, що також мають спецдозволи на користування критичними мінералами:

          • ТОВ "Кольормет України" (нікель);
            • ТОВ "Майн Екстракшн" (хром);
              • ТОВ "Таурус Інфініті" (тантал).

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                Право на користування копалинами, що містять титан, ванадій, скандій та цирконій мають 3 компанії з групи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа з "Груп ДФ":

                • ТОВ "Валки-Ільменіт" (титан, ванадій, скандій, цирконій);
                  • ТОВ "Межиріченський ГЗК" (титан);
                    • ТОВ "Мотронівський ГЗК" (цирконій).

                      Три компанії зі спецдозволом на користування германієм входять до складу корпоративної групи "СКМ".

                      • ПРАТ "ДТЕК Павлоградвугілля";
                        • ТОВ "Шахта "Білозерська";
                          • ПРАТ "Шахтоуправління "Покровське" також пов’язане з групою “Смарт-Холдинг” екснардепа Вадима Новинського. Новинський нині знаходиться під дією санкцій РНБО.

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                            ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи "Укрдонівест", ключовою особою якої є Віталій Кропачов, також має спеціальний дозвіл на користування германієм.

                            Аналітики також повідомляють, що спецдозвіл на користування титановими та цирконієвими рудами має ТОВ ВКФ "Велта", що входить до однойменної корпоративної групи "Велта", ключовою особою якої є Андрій Бродський. В березні 2025 року до складу групи увійшло ТОВ "Велта Мінералс" (до березня 2025 року - ТОВ "Декарт Мінералс"). Ця компанія також має спецдозвіл на користування титановими рудами.

                            Єдина юрособа, що має дозвіл на користування літієвими рудами - ТОВ "Укрлітійвидобування". Бенефіціаром компанії виступає Сергій Табалов - ключова особа "Групи родини Табалових".

                            Спецдозвіл на користування копалинами графіту, окрім вищезазначених юросіб зі складу груп "ОНУР" і "АТБ", отримало ПРАТ "Заваллівський графітовий комбінат". Власником майже 79% акцій компанії є ТОВ "Графітінвест", 70% статутного капіталу якого належить австралійській компанії Volt Resources Ltd.

                            Спеціальний дозвіл на користування марганцевими рудами мають 3 компанії: ТОВ "Неотехінвест", АТ "Марганецький ГЗК" та АТ "Покровський ГЗК".

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                            Анна Мурашко

                            Анна Мурашко

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