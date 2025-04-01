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Питання НАТО в угоді про корисні копалини немає і не було - Зеленський

Київ • УНН

 • 13430 перегляди

Президент України наголосив, що питання вступу до НАТО не фігурує в угоді про корисні копалини із США. Україна працює з США над взаємовигідним текстом угоди.

Питання НАТО в угоді про корисні копалини немає і не було - Зеленський

Питання вступу України до НАТО в угоді про корисні копалини із США немає і не було.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає УНН.

Деталі

Що стосується цієї угоди і питання НАТО, то питання НАТО в цій угоді немає і не було. Що стосується питання ЄС, чи ми це пов'язуємо, то ми це пов'язуємо. І безумовно, коли ми говоримо про цю угоду - вона не може йти всупереч нашому майбутньому вступу в ЄС

- сказав Зеленський.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України отримало новий текст так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони. Уже відбувся один раунд консультації з США. Українська сторона буде працювати з американською для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання угоди.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що важливо, щоб текст угоди відповідав інтересам обох сторін.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Анналена Бербок
Андрій Сибіга
NATO
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Німеччина
Володимир Зеленський
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