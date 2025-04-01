Питання НАТО в угоді про корисні копалини немає і не було - Зеленський
Київ • УНН
Президент України наголосив, що питання вступу до НАТО не фігурує в угоді про корисні копалини із США. Україна працює з США над взаємовигідним текстом угоди.
Питання вступу України до НАТО в угоді про корисні копалини із США немає і не було.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає УНН.
Деталі
Що стосується цієї угоди і питання НАТО, то питання НАТО в цій угоді немає і не було. Що стосується питання ЄС, чи ми це пов'язуємо, то ми це пов'язуємо. І безумовно, коли ми говоримо про цю угоду - вона не може йти всупереч нашому майбутньому вступу в ЄС
Доповнення
Міністерство закордонних справ України отримало новий текст так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони. Уже відбувся один раунд консультації з США. Українська сторона буде працювати з американською для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання угоди.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що важливо, щоб текст угоди відповідав інтересам обох сторін.