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Вопроса НАТО в соглашении о полезных ископаемых нет и не было - Зеленский

Киев • УНН

 • 13429 просмотра

Президент Украины подчеркнул, что вопрос вступления в НАТО не фигурирует в соглашении о полезных ископаемых с США. Украина работает с США над взаимовыгодным текстом соглашения.

Вопроса НАТО в соглашении о полезных ископаемых нет и не было - Зеленский

Вопрос вступления Украины в НАТО в соглашении о полезных ископаемых с США нет и не было.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает УНН.

Детали

Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, то вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было. Что касается вопроса ЕС, связываем ли мы это, то мы это связываем. И безусловно, когда мы говорим об этом соглашении - оно не может идти вразрез нашему будущему вступлению в ЕС

- сказал Зеленский.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины получило новый текст так называемого соглашения о минеральных ресурсах от американской стороны. Уже состоялся один раунд консультации с США. Украинская сторона будет работать с американской для достижения взаимоприемлемого текста для подписания соглашения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что важно, чтобы текст соглашения отвечал интересам обеих сторон.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Анналена Бербок
Андрей Сибига
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