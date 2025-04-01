Вопроса НАТО в соглашении о полезных ископаемых нет и не было - Зеленский

Вопрос вступления Украины в НАТО в соглашении о полезных ископаемых с США нет и не было.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает УНН.

Детали

Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, то вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было. Что касается вопроса ЕС, связываем ли мы это, то мы это связываем. И безусловно, когда мы говорим об этом соглашении - оно не может идти вразрез нашему будущему вступлению в ЕС - сказал Зеленский.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины получило новый текст так называемого соглашения о минеральных ресурсах от американской стороны. Уже состоялся один раунд консультации с США. Украинская сторона будет работать с американской для достижения взаимоприемлемого текста для подписания соглашения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что важно, чтобы текст соглашения отвечал интересам обеих сторон.