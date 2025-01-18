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Нардепу кількох скликань повідомили про підозру у держзраді: про кого йдеться

Київ • УНН

 • 36339 перегляди

ДБР повідомило про підозру колишньому "куратору" РПЦ в Україні, який наразі переховується за кордоном. Його звинувачують у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

Державне бюро розслідувань поінформувало у суботу, що повідомило про підозру "куратору" РПЦ в Україні, нардепу кількох скликань від "Опозиційного блоку". Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про Вадима Новинського.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру "куратору" РПЦ в Україні, народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок". Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті

- повідомили у ДБР.

Як встановило слідство, "від самого початку збройної агресії рф проти України, ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах". "Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо", - ідеться у повідомленні бюро.

"Проросійський депутат, виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха рпц кирила (гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим "куратором" від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні", - зазначили у ДБР.

При цьому, як повідомляється, "народний обранець діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі".

"Після початку повномасштабного вторгнення армії рф в Україну він склав повноваження і наразі переховується за кордоном. Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом рф відносно держави Україна та надання рф допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері", - вказали у ДБР.

Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, як повідомляється, "підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах рф".

"Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України)", - повідомили у ДБР.

Максимальне покарання за вчинення таких дій - позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Про оголошення підозри нардепу повідомили також Офіс Генпрокурора та СБУ.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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