Нардепу нескольких созывов сообщили о подозрении в госизмене: о ком идет речь

Государственное бюро расследований сообщило в субботу, что сообщило о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от "Оппозиционного блока". Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Вадиме Новинском.

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок". Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти - сообщили в ГБР.

Как установило следствие, "с самого начала вооруженной агрессии рф против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичные выступления, а также в постах на своем сайте и в социальных сетях". "Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию и т.д.", - говорится в сообщении бюро.

"Пророссийский депутат, выполнял указания главы Российской православной церкви патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине", - отметили в ГБР.

При этом, как сообщается, "народный избранник, действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора, систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды".

"После начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину он сложил полномочия и в настоящее время скрывается за границей. Однако продолжает осуществлять информационное влияние, направленное на вред суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством рф в отношении государства Украина и оказание рф помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере", - указали в ГБР.

Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы, назначенные следователем, как сообщается, "подтвердили факты преступной деятельности нардепа в интересах рф".

"Ему заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161 УК Украины)", - сообщили в ГБР.

Максимальное наказание за совершение таких действий - лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Об объявлении подозрения нардепу сообщили также Офис Генпрокурора и СБУ.

СБУ: арестованы активы Новинского на более 144 млн грн