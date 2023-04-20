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СБУ: арестованы активы Новинского на более 144 млн грн

СБУ: арестованы активы Новинского на более 144 млн грн

Киев • УНН

 • 427410 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что арестовано 18 млн кубометров газа компаний подсанкционного бывшего народного депутата Вадима Новинского на более 144 млн грн, передает УНН.

Цитата

"По материалам Службы безопасности, наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО «Укртрансгаз» и пытались отстранить в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО. Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 млн грн", - говорится в сообщении.

Детали

Как указали в спецслужбе, чтобы избежать санкций СНБО, Новинский "перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, которые непосредственно связаны с рф".

Для реализации схемы, как сообщается, он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее.

В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ранее

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что арестовано имущество подсанкционного олигарха Вадима Новинского на более 3,5 млрд грн.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Вадима Новинского.

В 2022 году Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Вадима Новинского как народного депутата.

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