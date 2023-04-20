СБУ: арестованы активы Новинского на более 144 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что арестовано 18 млн кубометров газа компаний подсанкционного бывшего народного депутата Вадима Новинского на более 144 млн грн, передает УНН.
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"По материалам Службы безопасности, наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО «Укртрансгаз» и пытались отстранить в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО. Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 млн грн", - говорится в сообщении.
Детали
Как указали в спецслужбе, чтобы избежать санкций СНБО, Новинский "перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, которые непосредственно связаны с рф".
Для реализации схемы, как сообщается, он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.
Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее.
В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Ранее
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что арестовано имущество подсанкционного олигарха Вадима Новинского на более 3,5 млрд грн.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Вадима Новинского.
В 2022 году Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Вадима Новинского как народного депутата.