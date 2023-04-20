СБУ: заарештовано активи Новинського на понад 144 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що заарештовано 18 млн кубометрів газу компаній підсанкційного колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 144 млн грн, передає УНН.
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"За матеріалами Служби безпеки, накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО. Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить більше ніж 144 млн грн", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як вказали у спецслужбі, щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський "перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з рф".
Для реалізації оборудки, як повідомляється, він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.
Утім, співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її.
У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Раніше
Раніше Служба безпеки України повідомила, що арештовано майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд грн.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти Вадима Новинського.
У 2022 році Верховна Рада достроково припинила повноваження Вадима Новинського як народного депутата.