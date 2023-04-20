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СБУ: заарештовано активи Новинського на понад 144 млн грн

СБУ: заарештовано активи Новинського на понад 144 млн грн

Київ • УНН

 • 427410 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що заарештовано 18 млн кубометрів газу компаній підсанкційного колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 144 млн грн, передає УНН.

Цитата

"За матеріалами Служби безпеки, накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО. Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить більше ніж 144 млн грн", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказали у спецслужбі, щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський "перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з рф".

Для реалізації оборудки, як повідомляється, він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Утім, співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Раніше

Раніше Служба безпеки України повідомила, що арештовано майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд грн.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти Вадима Новинського.

У 2022 році Верховна Рада достроково припинила повноваження Вадима Новинського як народного депутата.

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