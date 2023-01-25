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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Новинського, намісника Києво-Печерської Лаври Павла та представників РПЦ

Київ • УНН

 • 1231813 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти Вадима Новинського, настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя) та представників РПЦ, передає УНН.

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Новинського, намісника Києво-Печерської Лаври Павла та представників РПЦ

Цитата

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 січня 2023 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - ідеться в документі.

Деталі

До списку осіб проти, яких введено санкції потрапили:

• Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
• Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ Павел);
• Швець Ростислав Пилипович (митрополит Сімферопольський и Кримський РПЦ Лазар);
• Удовенко Володимир Петрович (керуючий Феодосійською єпархією УПЦ Платон);
• Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский РПЦ Агафон);
• Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський РПЦ Олексій);
• Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський РПЦ Калленік);
• Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський РПЦ Аркадій);
• Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський УПЦ Єлисей);
• Маслєнніков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський УПЦ Iосиф).

Доповнення

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським.

Президент України раніше увів у дію санкції РНБО проти 22 представників РПЦ.

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