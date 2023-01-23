Президент України увів у дію санкції РНБО проти 22 представників РПЦ

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"Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо й будемо посилювати. Запроваджені санкції проти 22 осіб – громадян росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику. Вже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі", - сказав Зеленський.

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Указ №26/2023 опубліковано на сайті Офісу президента України.

Зазначеним указом Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як йдеться в документі, Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати внесені Кабміном і СБУ пропозиції щодо застосування персональних санкцій до 22 фізичних осіб – громадян росії. До більшості із 22 представників російського "духовенства" санкції застосовано на 5 років, а до шести осіб – на 30.

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