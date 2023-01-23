Президент України увів у дію санкції РНБО проти 22 представників РПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Запроваджені санкції проти 22 осіб – громадян росії, які, "прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику", заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає УНН.
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"Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо й будемо посилювати. Запроваджені санкції проти 22 осіб – громадян росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику. Вже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі", - сказав Зеленський.
Деталі
Указ №26/2023 опубліковано на сайті Офісу президента України.
Зазначеним указом Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Як йдеться в документі, Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати внесені Кабміном і СБУ пропозиції щодо застосування персональних санкцій до 22 фізичних осіб – громадян росії. До більшості із 22 представників російського "духовенства" санкції застосовано на 5 років, а до шести осіб – на 30.
Зокрема:
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- Григорій Алфєєв – керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви, митрополит Волоколамський Іларіон.
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- Микола Балашов – заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви, протоієрей.
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- Андрій Ткачов – митрофорний протоієрей Російської православної церкви, проповідник, телеведучий.
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- Артемій Владіміров – протоієрей Російської православної церкви, письменник, проповідник і педагог.
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- Павло Волочков – архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської православної церкви Питирим.
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- Олексій Осипов – російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов'я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ.
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