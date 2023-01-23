Президент Украины ввел в действие санкции СНБО против 22 представителей РПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Введены санкции против 22 человек – граждан россии, которые, "прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.
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"Сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать. Введены санкции против 22 человек – граждан россии, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику. Уже есть также кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", - сказал Зеленский.
Детали
Указ №26/2023 опубликован на сайте Офиса президента Украины.
Указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Как говорится в документе, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать внесенные Кабмином и СБУ предложения по применению персональных санкций к 22 физическим лицам – гражданам россии. К большинству из 22 представителей российского "духовенства" санкции применены на 5 лет, а к шести лицам – на 30.
В частности:
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- Григорий Алфеев – руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион.
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- Николай Балашов – заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, протоиерей.
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- Андрей Ткачев – митрофорный протоиерей Русской православной церкви, проповедник, телеведущий.
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- Артемий Владимиров – протоиерей Русской православной церкви, писатель, проповедник и педагог.
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- Павел Волочков – архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Русской православной церкви Питирим.
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- Алексей Осипов – российский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ.
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