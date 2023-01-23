Президент Украины ввел в действие санкции СНБО против 22 представителей РПЦ

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"Сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать. Введены санкции против 22 человек – граждан россии, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику. Уже есть также кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", - сказал Зеленский.

Детали

Указ №26/2023 опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как говорится в документе, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать внесенные Кабмином и СБУ предложения по применению персональных санкций к 22 физическим лицам – гражданам россии. К большинству из 22 представителей российского "духовенства" санкции применены на 5 лет, а к шести лицам – на 30.

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