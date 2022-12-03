СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:



Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);



Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);



Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);



Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);



Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);



Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);



Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);



Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);



Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);



Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).



Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:



запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;



погодились на співпрацю з окупаційною владою;



просувають проросійські наративи;



виправдовують військову агресію росії в Україні.



Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

СБУ повідомляє, що відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.