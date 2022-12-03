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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32963 перегляди

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СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО

СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО

Київ • УНН

 • 1482045 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН.  Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє УНН.

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:

  •  Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
  • Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
  • Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
  • Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
  • Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
  • Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
  • Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
  • Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
  • Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
  • Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

  •  запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
  • погодились на співпрацю з окупаційною владою;
  • просувають проросійські наративи;
  • виправдовують військову агресію росії в Україні.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

СБУ повідомляє, що відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

Українські Національні Новини

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