СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє УНН.
Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:
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- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
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- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
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- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
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- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
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- Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
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- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
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- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
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- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
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- Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
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- Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
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Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:
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- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
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- погодились на співпрацю з окупаційною владою;
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- просувають проросійські наративи;
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- виправдовують військову агресію росії в Україні.
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Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.
СБУ повідомляє, що відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.